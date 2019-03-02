王崑義：“台獨”戰爭狂想曲　不道德

中評社香港3日2日電（作者 王崑義）西方兵聖克勞塞維茨曾說：“戰爭是政治的延續”，當然，戰爭也是政治的一種工具。民進黨執政兩年多來，由於執政失敗，去年九合一選舉遭到人民唾棄以後，雖然“內閣”經過改組，但仍找不到解決內政失敗的藥方，不僅政府，連整個黨都處於焦慮與癲狂的狀態，以致於反應在政治上，卻出現了各種戰爭的想像。



包括蔡英文接受CNN專訪時說：“來自中國的威脅，要把軍事準備做到最充足”；蘇貞昌說：“和平協議會換來戰爭”，他還以當年英國首相張伯倫和希特勒簽署和平協議，希特勒轉眼就發動戰爭做類比。他還說若兩岸開打，“有隻掃把，我都拿起來，絕不投降”。他還更誇張的自比二戰時期的英國首相邱吉爾說：“為了守護家園，戰海上、戰海灘、戰街道，我們絕不投降”。



兩個最高領導者滿口戰爭，不僅顯現出他們內心對施政無能所產生的焦慮感，更因為選戰失敗，讓他們處於極度癲狂的狀態。影響所及，一位知名的“台獨”作家苦苓也在臉書上，瘋狂的寫下一篇《這不是小說》的預言文章，內容主要是以假設性的說法敘述：“2022年5月，習近平出任國家主席第10年，宣布廢棄兩岸和平協議，武力統一台灣，中國解放軍全面出動，以飛彈密集炸射台北及花蓮空軍基地，軍機出動轟炸台灣沿海城市，軍艦與潛艇封鎖重要港口，解放軍集結大陸南部港口準備登陸”。



而戰爭之後呢？他說：“台灣人民死傷慘重，人心惶惶，但因領空領海己遭全面封鎖，無法逃離，只能坐困愁城、坐以待斃”。



這種把兩岸戰爭當成虛擬遊戲的預言，就因為他是知名的“台獨”作家，竟然也引發讀者的大量轉發，雖然有不少人也在他的文章後面洗版，但仍然影響深遠。過去民進黨人說大陸要“武統”台灣，可是大陸連想都還沒想，民進黨的“內戰”，卻已經攪得台灣人心惶惶。



苦苓以虛擬的、想像的戰爭來搧惑民心的作法，不正是符合民進黨製造戰爭氛圍的政治正確嗎？只是，這樣一直挑起兩岸戰爭恐懼的氣氛，到底所為何事？



大家其實都知道，就是為了繼續掌權的政治目的，而把戰爭當成是一種政治工具在耍弄。



這裡有必要回到一個比較根本的問題，那就是什麼是戰爭？以往古今中外的軍事專家幾乎都有一個共同的目標，那就是教會人們怎樣打贏戰爭。也就是教人怎樣打仗，所謂戰略或戰術，基本內容都是如此。至於戰爭的本質為何，戰爭如果失敗又將如何？幾乎從來沒有人會加以研究，甚至也沒人認為那是有值得研究的必要性。



如今苦苓以一個想像的戰爭預言兩岸的未來，雖然是涉及到台灣失敗的後果，但是這種預言戰爭失敗並非要讓人產生警惕之心，反而是跟蔡英文、蘇貞昌打贏戰爭的說法一樣，都是刻意在製造兩岸對立，渲染人民內心的恐慌，以獲取他們的政治目的。



試想克勞塞維茨所說，戰爭不僅像一隻真正的變色蜥蜴，輕微改變其特性以適應某種特定情況。作為一種總體的現象，它的主要趨勢又經常使戰爭成為一種顯著的三位一體狀態，包括：（一）原始暴力、仇恨和敵意，都可視為是一種盲目的自然力。（二）機會和機率的作用，而創造精神在其中自由活動。（三）服從的要素，作為一種政策工具，使它僅受理性的支配。



其中尤以第一種要素刻意製造仇恨、敵意，讓人民盲目的服從，更是戰爭爆發最可怕的要素。如果執政者、作家都可以輕易的去渲染戰爭，這就可能真的會產生“戰爭迷霧”，稍一不慎，戰爭就會來到你身邊，一個負責任的執政者、作家，絕對不該去鼓勵戰爭，這是不道德的行為。



但是，台灣的執政者、作家卻可以把戰爭當遊戲，把戰爭當成是一種狂想曲加以渲染，卻未告知人民在戰爭狀態中可能產生流血、死亡與災難的陷阱。是否因為在大陸和平統一的目標下，兩岸戰爭早已經遠離，新一代的人都沒有經歷過戰爭，所以可以把戰爭當成是一種遊戲加以想像？這只會讓人有一種不祥的預兆。



大陸詩人北島曾寫下一個著名的詩句：“卑鄙是卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓誌銘”。這是說卑鄙的人，為人處事都卑鄙下賤，高尚的人更能堅守底線， 以高尚的情操來約束自己。



一個掌權的執政者和一個有影響力的作家，到底要做一個卑鄙者或高尚者，不在於他們手上的權力與影響力，而是由他們內心的情操來決定。以目前台灣來說，這份情操絕非鼓動戰爭，也不是把戰爭當成狂想曲，讓人誤以為戰爭只是一場遊戲一場夢，那麼夢醒時分，又將如何安人民的心？



（作者王崑義，台灣國際戰略學會理事長、教授）