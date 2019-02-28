法媒：歐元問世20年　法國人均財富受損失

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月28日電／根據德國智庫歐洲政策中心（CEP）的一項研究，1999年歐元被引入金融系統以來，直至2017年間，法國人均財富損失了56000歐元（約合人民幣425572元）。



據法國《費加羅報》報道，一份名為《歐元20年：輸家和贏家》的研究報告於2月25日發布，該報告對歐元這種單一貨幣問世20年來的情況進行了研究，預測如果沒有採用歐元則每個國家的人均生產總值會是多少，而報告給出的數據相當不樂觀。



報告顯示，在2008年金融危機的影響下，1999年至2017年，歐元區研究對象中只有德國、荷蘭和希臘從歐元的使用中獲益。其中，德國人均財富增加23116 歐元，荷蘭人均財富增加21003歐元，希臘人均財富增加190歐元，而法國人均財富減少56000歐元。損失最慘重的是意大利，人均財富減少了73605歐元。此外，西班牙人均財富減少5031歐元，比利時人均財富減少6370歐元，葡萄牙人均財富減少40604歐元。



報告指出，法國之所以得到在“損失榜”排名第二位的糟糕結果，主要是由於引入歐元之前的幾十年，法國經常通過使法郎貶值的方式提高產品競爭力。而歐元正式投入流通後，法國失去了本幣貶值的競爭手段，同時缺乏其他手段來保持競爭力，意大利的情況也是類似。



研究者認為，現在需要進行結構性改革。為了從歐元系統中獲益，法國必須嚴格遵循馬克龍總統的改革路線。



（來源：海外網）