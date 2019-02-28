印巴衝突致空域關閉　全球數千航班受干擾

（圖為部分受到影響的航班線路。來源：FlightRadar24） 中評社北京2月28日電／當為破解朝核問題的第二次金特會27日在越南舉行時，世界另外兩個核國家——印度和巴基斯坦卻陷入劍拔弩張的緊張局面。隨著緊張局勢升級，巴基斯坦27日關閉領空。截至28日上午，巴方仍未開放領空，全球數千航班受影響。



據美國有線電視新聞網（CNN）報道，巴基斯坦民航局向CNN表示，所有進出巴基斯坦的國際和國內商業航班都將被取消，將另行通知。



CNN稱，印巴兩國間的衝突已經使全球數千航班受到影響，包括在巴基斯坦著陸，以及飛越巴基斯坦領空的航班。



泰國航空公司27日宣布，由於印巴緊張局勢導致巴基斯坦領空關閉，泰國航空公司所有“2月27日午夜至28日早時起飛的歐洲航班”均被取消，直至剛剛才宣布解禁。



新加坡航空公司27日也宣布，該公司從新加坡飛往倫敦的航班由於需要繞行，不得不在杜拜或孟買停下來加油。



另外，一些印度航空公司27日也曾宣布暫停飛往印度幾個機場的航班，但隨後又宣布航班恢復正常。



CNN還提到，自從2月中旬以來，印度和巴基斯坦間的緊張局勢不斷加劇。26日，印度對巴基斯坦領土發動了空襲。27日，印度表示損失了一架米格－21戰機，並有一名飛行員未返回，但巴基斯坦則稱擊落兩架印度戰機，並逮捕兩名印度飛行員。



（來源：環球網）