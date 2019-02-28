國防部：南海航行不是“橫行”　自由不能違法

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校（中評社 張爽攝） 中評社北京2月28日電（記者 張爽）國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校28日下午在國防部例行記者會上表示，事實證明，南海航行是不存在問題的，但航行不是“橫行”，自由不能違法。中方堅決反對任何國家借“航行自由”之名進行違法挑釁，損害沿岸國主權和安全，危害地區和平與穩定。



實錄如下：



記者：不久前，美軍政官員在不同場合表示，美軍將持續開展南海“航行自由行動”。請問對此作何評論？



任國強：中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。在中國和東盟國家的共同努力下，當前南海形勢總體向好。在這種情況下，美方“不請自來”，一再派遣艦機擅闖中國南海島礁鄰近海空域，損害中國的主權安全，踐踏國際法和國際準則，危害地區和平與穩定。我們對此堅決反對。



中國一貫尊重各國依據國際法在南海享有的航行和飛越自由。事實證明，南海航行是不存在問題的，但航行不是“橫行”，自由不能違法。中方堅決反對任何國家借“航行自由”之名進行違法挑釁，損害沿岸國主權和安全，危害地區和平與穩定。



我們要求美方切實尊重中國的主權和安全，尊重地區國家維護和平、穩定與安寧的強烈共同願望，不要在南海無事生非、興風作浪。中國軍隊將採取堅決措施，堅定捍衛國家主權和安全，堅定維護地區和平穩定。



（後援記者：張心怡）