國防部：中日加快建立海空聯絡機制直通電話

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校（中評社 張爽攝） 中評社北京2月28日電（記者 張爽）國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校28日下午在國防部例行記者會上表示，中日雙方一致同意加快建立海空聯絡機制直通電話進程，充分發揮機製作用，促進兩國防務關係向前發展。



實錄如下：



記者：據媒體報道，中日兩國關係呈現積極發展勢頭。在此背景下，中日防務部門舉行海空聯絡機制直通電話專家組磋商，請介紹磋商有關情況並評價當前中日防務關係。



任國強：去年以來，中日防務部門積極推進雙方防務交流合作，正式簽署並啟動運行海空聯絡機制，舉行機制首輪年度會議和專門會議，為消除誤解誤判、保持東海和平穩定發揮了重要作用。



今年2月19日至21日，兩國防務部門在日本東京舉行海空聯絡機制直通電話專家組磋商。雙方進行了坦誠而富有成效的交流，一致同意加快建立海空聯絡機制直通電話進程，充分發揮機製作用，促進兩國防務關係向前發展。



中日防務領域的交流合作是兩國關係的重要組成部分。當前，中日關係回到正常發展軌道。我們願同日方一道努力，落實好兩國領導人共識，加強防務部門交流溝通，妥善管控分歧，增進安全互信，為推動中日關係在新的歷史時期取得新發展營造有利條件，同時也為維護地區和平與穩定作出新的貢獻。



（後援記者：張心怡）