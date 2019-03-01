原住民議事聯盟主席：望基層聲音被重視

原住民議事聯盟主席、賽夏族頭目根志優（中評社 海涵攝） 中評社北京3月1日電（記者 海涵）應沈陽市台聯邀請，台灣少數民族遼寧參訪團一行於2月22日至2月27日赴遼寧參訪。



在短短六天的行程中，記者曾多次聽聞來自台灣的朋友對大陸的少數民族政策表示贊嘆。在對原住民議事聯盟主席、賽夏族長老根誌優進行訪談的過程中，他也表示了同樣的看法。



“通過這些年在大陸的交流，我真的很羨慕大陸少數民族的兄弟姐妹，因為大陸的少數民族政策真的很好，”根誌優說，大陸的民族政策不僅僅是對少數民族進行保護和扶持，而且可以讓少數民族朝向自己的希望和夢想去發展。大陸民族政策的優越性不僅在於政策的落實和推動，還在於它已經影響到了社會氛圍，形成了一種社會共識和對少數民族的尊重。



“而在台灣，情況則不太一樣，”根誌優坦陳，雖然幾十年來國民黨和民進黨都有出台與原住民族群相關的政策，但是卻沒有形成一種尊重少數族群的社會氛圍，社會上還是存在著對原住民的一種歧視。



根誌優表示，台灣的原住民需要被尊重和重視，需要發出自己的聲音。“作為原住民，我最怕的就是在談‘兩制’台灣方案的時候，在台灣人數較少的原住民、沒有發言權。”



“兩制”台灣方案的探索是習近平總書記在年初《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上所提出的一項重要議題，並引發了兩岸各界的熱烈探討。根誌優希望，在探索“兩制”台灣方案的時候，應該真正去了解台灣最基層的結構，多聽基層的聲音，去找到真正好的制度、營造出真正好的社會氛圍以促進兩岸和平共同發展。

