國防部：《退役軍人保障法》开始徵求意見

國防部舉行例行記者會（中評社 張爽攝） 中評社北京2月28日電（記者 張爽）國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校28日下午在國防部例行記者會上表示，退役軍人事務部日前形成了《退役軍人保障法（草案）》徵求意見稿，送中央和國家機關，各省、自治區、直轄市人民政府以及軍隊有關部門徵求意見。



實錄如下：



記者：請問《退役軍人保障法》的制定目前進展如何？有消息說法案有望今年提交兩會。請問是否屬實？



任國強：我們注意到，退役軍人事務部成立以來，圍繞保障廣大退役軍人的合法權益做了很多工作。經向該部了解，為貫徹落實科學立法、民主立法、依法立法要求，廣泛聽取各方面意見建議，退役軍人事務部日前形成了《退役軍人保障法（草案）》徵求意見稿，送中央和國家機關，各省、自治區、直轄市人民政府以及軍隊有關部門徵求意見。草案貫徹習主席關於退役軍人工作重要指示精神，堅持繼承與創新有機結合，對退役軍人移交接收、退役安置、教育培訓、就業創業、服務保障、優待撫恤等做了整體設計和系統規範，建立了參戰退役軍人特別優待、為退役軍人建檔立卡、發放退役軍人優待證、試行退役軍人安置責任制和考核評價等一系列創新制度。



目前，退役軍人事務部正在抓緊梳理匯總各單位的意見，認真分析研究，反覆與有關單位溝通協調，並認真對照中央軍委政策制度改革工作會議精神對法律草案進行修改完善，待草案修改成熟後，將適時公開向社會徵求意見，屆時按程序提交人大審議。



（後援記者：張心怡）