國防部：我軍軍事訓練監察步入全新發展階段

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校（中評社 張爽攝） 中評社北京2月28日電（記者 張爽）國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校28日下午在國防部例行記者會上表示，中央軍委主席習近平日前簽署命令，發布施行《中國人民解放軍軍事訓練監察條例（試行）》，這是我軍軍事訓練領域創新發展的重大成果，標誌著我軍軍事訓練監察步入全新發展階段。



實錄如下：



記者：我的問題是跟軍事訓練監察條例有關，《中國人民解放軍軍事訓練監察條例》作為解放軍軍事訓練監察工作的首部法規，請問有什麼特點？



任國強：中央軍委主席習近平日前簽署命令，發布施行《中國人民解放軍軍事訓練監察條例（試行）》，這是我軍軍事訓練領域創新發展的重大成果，標誌著我軍軍事訓練監察步入全新發展階段。該條令主要有4個方面特點：一是運用法治方式貫徹落實習主席和中央軍委建立訓練監察體制的戰略決策；二是把握體現新體制下訓練監察職責使命和特點規律；三是聚焦破除“和平積弊”和糾治軍事訓練突出矛盾問題；四是注重構建覆蓋全過程的訓練監察運行機制。該條例的出台形成了對訓練監察工作的體系化設計，實現了對訓練監察從指導到實踐全鏈路規範，為深入推進依法治訓、從嚴治訓、實戰實訓提供了有力制度保證。



（後援記者：張心怡）