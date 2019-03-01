大摩：中國15年內超美　成世界最大經濟體

中評社香港3月1日電／2019年中國“兩會”將於3月3日在北京登場，2019年中國宏觀經濟的表現仍將是外界關注焦點。多家機構預測，中國2019年GDP年增率將維持在6%至6.5%。然在中國經濟持續增長態勢下，摩根大通預計，中國最快將在15年內超越美國，成為全球最大經濟體。



多維新聞綜合媒體報道，特朗普（Donald Trump）政府上台後，雖使得中國經濟面臨保護主義的挑戰，但中國學者認為，2014年中國經濟總量首次突破10萬億美元，成為繼美國之後第二個躋身10萬億美元經濟體俱樂部的國家。中國GDP從1萬億美元升至10萬億美元花費14年，而美國則是31年，預計中國GDP在20年內必將超越美國。



摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）在股東大會上表示，相信中美兩國都希望能夠達成貿易協議，他預期在15年至20年後，中國會成為已開發國家市場，帶來龐大發展機會，屆時中國的經濟總量會超越美國，股市和債市總值亦追上美國。



機構預估，2018年中國GDP年增率為6.6%，GDP可望突破約13.1萬億美元。同年美國GDP將達20.5萬億美元，成為全球首個突破20萬億美元門檻的國家。相形之下，近年中國GDP年增率雖因經濟轉型、結構調整有所放緩，但增速仍然高於美國3%至4%的表現。



中國2019年的GDP增長率表現也受到關注，目前多家機構預測範圍在6%至6.5%。



廈門大學與《經濟參考報》聯合發布《春季宏觀報告》指出，預期2019年中國GDP將增長6.4%。報告建議未來中國政策應全面支持民企融資；貨幣政策方面，要保持流動性的合理充裕，確保對非金融企業及機關團體貸款的比重穩定在60%以上。



國際投行美銀美林發表的最新研究報告則預期，中國2019年GDP增長目標可能由2018年設定的6.5%左右降低至約6%，財政赤字率可能由2018年的2.6%調升至2.8%。



美銀美林認為，如果2019年至2020年中國GDP增長平均可以達到6.1%或以上，2012年中共“十八大”設定2020年經濟規模成長1倍的目標應該可以實現，當時中國的GDP總量為51.9萬億元人民幣（1元人民幣約合0.15美元）。



另外，中金公司發布2019年中國“兩會”前瞻預計，穩經濟、促改革仍是2019年兩會主題。2019年料將繼續實行“六穩”政策，保持經濟運行在合理區間，中金公司亦和廈門大學預估相同，即2019年中國實際GDP成長為6.4%。



中金報告指出，預計2019年實際GDP增速為6.4%，有望接近成長目標區間的上端。預計2019年中國政府工作繼續堅持“穩中求進”工作總基調，實行“六穩”政策，保持經濟運行在合理區間。



財政政策方面，在一般預算赤字之外，用於彌補政府性基金赤字的地方政府專項債發行量將大幅增加，可能從2018年的1.35萬億元人民幣增加到2萬億元人民幣以上。



報告指出，2018年底以來人民幣貶值壓力緩解，1月信貸和社會融資總量成長強勁，金融條件明顯改善。短期內，中國人行進一步降准降息的必要性和可能性下降。該輪信貸復甦的力度和持續時間可能不及2008年至2009年和2016年至2017年，但貨幣政策仍將維持銀行間市場利率基本穩定。



中國將於3月3日起召開“兩會”，中國國務院總理李克強3月5日將進行政府工作報告，公布2019年經濟和社會發展目標，確定財政、貨幣等政策方向。中金公司預測“穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期”等“六穩”政策仍將持續。