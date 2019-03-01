去年中國經濟增量1.4萬億　相當於一個澳洲

中評社香港3月1日電／中國國家統計局2月28日發布《2018年國民經濟和社會發展統計公報》。國家統計局副局長盛來運解讀公報時稱，中國經濟繼續運行在合理區間，發展基礎不斷增強。



實際上，2018年中國經濟增量已達1.4萬億元，相當於一個澳大利亞。



澎湃新聞北京時間2月28日報道，公報顯示，2018年，中國國內生產總值比上年增長6.6%，分季度看，增速連續16個季度運行在6.4%至7.0%區間，經濟運行穩定性和韌性明顯增強。全年中國生產總值首次突破90萬億元人民幣（1元人民幣約合0.149美元），達到900，309億元，這是自2016年突破70萬億元，2017年突破80萬億元後，再次攀上新台階。



盛來運表示，按照年平均匯率折算，2018年中國國內生產總值達到13.6萬億美元，穩居世界第二位，占世界經濟比重繼續提高，經濟增量1.4萬億美元，相當於澳大利亞2017年的經濟總量。



與此同時，中國創新驅動加快實施，新動能成長蹄疾步穩。2018年，中國研究與試驗發展經費支出比上年增長11.6%，與國內生產總值之比為2.18%，比上年提高0.03個百分點。



北京大學光華管理學院的學者預計，今年將設定GDP增長目標在6%至6.5%，上半年經濟下行壓力較大，但二季度末會逐步反彈；中美關係上今年將“鬥而不破、管控分歧”，若達成協議，對出口的利好需要半年後才能顯現。



參加北大光華兩會前經濟形勢和政策展望分析會的學者們稱，中國全要素增長率近幾年趨降，需要有更大力度的改革，讓市場主導要素配置，發揮各個要素的效率。



“雖然（中國的）金融形勢出現了一些變化，但是經濟下行壓力依然比較大。”北大光華應用經濟學系副教授顔色在會上稱，中美貿易摩擦出現轉機，但出口有時滯，即使中美關係改善出口也需要相當一段時間恢復，今年上半年形勢還是比較嚴峻，而且全球經濟今年都有一定下行壓力，中國的信心恢復也需要時間。



但他同時指出，千萬不要懷疑和低估中國穩增長、防風險的決心和意志，中國能夠容忍的GDP增速底線在6.2%，實際應該能實現6.3%。這樣的目標能夠在穩增長與防風險的兩重目標中達到較好的平衡，保證在2020年順利實現全面建設小康的戰略目標。



對於中美關係，分析認為今年將貫徹“鬥而不破、管控分歧”的原則，力爭達成協議。這對外貿總體而言，還是偏利好的。但是需要一定的時間，約半年之後才能體現出來，上半年外貿總體還是偏緊的。



中國廈門大學與經濟參考報聯合發布春季宏觀報告稱，預計2019年中國實際GDP（國內生產總值）增長6.4%，並建議全面支持民企融資。



路透中文網當地時間2月27日報道，中證報援引題為“中國宏觀經濟預測與分析2019年春季報告”指出，預計2019年固定資產投資（不含農戶）將增長7.25%，增速比2018年提高1.23個百分點；消費方面，社會消費品零售總額預計名義增長8.92%，增速比2018年降低0.13個百分點；物價方面，2019年CPI預計上漲2.01%，漲幅比2018年下降0.12個百分點。



對於未來的政策取向，報告建議，全面支持民企融資，為此，當前的金融支持和減稅降費等政策舉措，應當著力於擠出無效、低效投資，促進有效投資增長，激勵企業加大研發投入，提升競爭力，推動產業轉型升級，以實現勞動生產率的持續快速增長。