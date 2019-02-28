國防部：新時代國際軍事合作砥礪前行

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校（中評社 張爽攝） 中評社北京2月28日電（記者 張爽）國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校28日下午在國防部例行記者會上表示，2019年是中華人民共和國成立70周年，也是新時代國際軍事合作砥礪前行、改革重塑的重要一年。



實錄如下：



記者：2018年，中國的國際軍事合作工作亮點紛呈，請問2019年中方在籌劃設計國際軍事合作時有哪些思路舉措？



任國強：國際軍事合作工作是軍隊全面建成世界一流軍隊的一項重要工作。2019年是中華人民共和國成立70周年，也是新時代國際軍事合作砥礪前行、改革重塑的重要一年。今年中國軍隊的國際合作可以用4個關鍵詞來概括：一是政治引領，堅持以習近平強軍思想為指導，全方位推進新時代國際軍事交流與合作，捍衛國家主權、安全、發展利益，服務全面建成世界一流軍隊，推動構建人類命運共同體。二是服務大局，著眼構建全方位寬領域多層次的新時代國際軍事合作新格局，推動與大國軍事關係穩中有進，鞏固與周邊國家軍事關係，拓展與其他發展中國家軍事關係，廣泛參與多邊安全合作機制，堅定維護國家戰略利益和世界和平穩定。三是緊貼實戰，聚焦備戰打仗，加強專業領域務實合作，深化中外聯演聯訓聯賽，在主題設置、科目內容、組訓方式等方面突出實戰化，提升國際合作對部隊戰鬥力的貢獻率。四是國際貢獻，認真履行大國責任，積極參加國際維和、海上護航、人道主義救援等行動，加強國際軍控和防擴散合作，向國際社會提供更多公共安全產品，為促進世界和平穩定和繁榮發揮積極作用。



（後援記者：張心怡）