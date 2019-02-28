國防部：全軍深入貫徹落實習主席開訓動員令

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校（中評社 張爽攝） 中評社北京2月28日電（記者 張爽）國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校28日下午在國防部例行記者會上表示，1月4日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平簽署中央軍委2019年1號命令，向全軍發布開訓動員令。1月中下旬，軍委訓練管理部派出3個監察組對全軍各大單位學習貫徹軍委開訓動員令情況進行監察。總的看，各大單位學習貫徹行動快、落地實，年度軍事訓練開局即邁上高起點、掀起新高潮。



實錄如下：



記者：1月初，軍委發布開訓動員令。請問全軍各大單位在學習貫徹軍委開訓動員令上有什麼新舉措？



任國強：1月4日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平簽署中央軍委2019年1號命令，向全軍發布開訓動員令。1月中下旬，軍委訓練管理部派出3個監察組對全軍各大單位學習貫徹軍委開訓動員令情況進行監察。總的看，各大單位學習貫徹行動快、落地實，年度軍事訓練開局即邁上高起點、掀起新高潮。一是採取多種方式深入學習，結合本單位訓練實際研究貫徹落實措施，精細籌劃部署年度訓練任務；二是黨委領導堅持從自身訓起、從自身嚴起，主動參訓組訓，著力提高指揮打仗能力；三是各級開訓伊始即加大訓練難度強度，進一步錘煉能打勝仗的能力和膽氣。同時，我們還了解到，全軍第二批900多本新軍事訓練大綱經過嚴格試訓論證後正式發布，自2009年1月1日起施行，標誌著我軍新軍事訓練大綱建設主體工程基本完成。兩批1600多本新大綱頒布實施，也為全軍各級貫徹落實軍委開訓動員令，大抓實戰化軍事訓練提供了基本支撐。



（後援記者：張心怡）