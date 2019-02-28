米健：遊客進入大灣區　港澳應有所準備

澳門特別行政區政府政策研究和區域發展局局長米健（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京2月28日電（記者 徐夢溪）澳門特別行政區政府政策研究和區域發展局局長米健28日下午在出席國新辦有關《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的新聞發布會期間表示，大灣區發展建設可能會帶來人流壓力，對此，港澳居民和政府都要有所準備。



發布會期間，有港媒記者就大灣區融合期間，人流湧入港澳地區給港澳居民帶來壓力的情況提問。



“首先有一點，必須面對這種越來越開放的時代大勢”。米健說，任何一個城市的發展進步，如果把自己封閉起來，不可能再有新的前進，我們必須面對這個過程中確實產生的一些壓力。



他坦言，最近幾年港澳都在面對這個問題，就是遊客的進入。今年整個澳門春節是爆關、爆城，都滿了。香港也有同樣的壓力。



“我經常和澳門的青年在一起談這個問題，作為一個國際化的城市，澳門之所以有今天，就是因為你是開放的，你是國際化城市。”



米健表示，這同樣適用於香港。香港之所以有今天，是因為你是國際化的，是開放的。



最後，他強調，對於大灣區發展建設可能帶來的人流壓力，必須要有思想準備。但這並不等於我們就沒有措施，任其失控，這是要避免的，這就考驗政府管理部門的智慧。三地的合作也是必要的，但總的來說，這是不得不面對的一個趨勢。