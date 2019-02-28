發改委：兩方面促進大灣區要素便捷流通

中國國家發展改革委副主任羅文28日出席國新辦有關《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的新聞發布會。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京2月28日電（記者 徐夢溪）中國國家發展改革委副主任羅文28日出席國新辦有關《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的新聞發布會，期間表示，要素高效便捷流動既是推進市場一體化、建設大灣區的基礎條件，也是當前社會各界反映比較集中、需要我們著力解決的問題，要從兩方面促進大灣區要素高效便捷流動。



羅文表示，要素高效便捷流動既是推進市場一體化、建設大灣區的基礎條件，也是當前社會各界反映比較集中、需要我們著力解決的問題。習近平總書記指出，要加強設施的“硬聯通”和機制的“軟聯通”。我們要貫徹落實習近平總書記的重要指示精神，促進要素高效便捷流動。



具體來說，我們抓好兩個方面的工作。



一是在基礎設施建設“硬聯通”方面，統籌基礎設施布局，抓緊編制粵港澳大灣區基礎設施互聯互通規劃和城際（鐵路）建設規劃，以連通內地與港澳，以及珠江口東西兩岸為重點，完善大灣區鐵路骨幹網絡，構建以高速鐵路、城際鐵路和高等級公路為主體的城際快速交通網絡。提升珠三角港口群國際競爭力，加快建設世界級機場群。



二是在體制機制“軟聯通”方面，要以國際科技創新中心建設為帶動，聚焦科技創新、人員交流等關鍵領域，推進出台系統性的創新支持政策，實現科技人才便捷流動、科研合作更加緊密。加強內地與港澳口岸部門協作，擴展和完善口岸功能，依法推動在粵港澳口岸實施更便利的通關模式，進一步便利港澳與內地居民往來。研究制定和優化香港、澳門單牌機動車進入內地行駛的政策措施。探索推進在廣東工作和生活的港澳居民在教育、醫療、養老、住房和交通等民生方面享有與內地居民同等的待遇。

