廣東省副省長：粵澳共做好防禦自然災害工作

廣東省委常委、常務副省長林少春（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京2月28日電（記者 徐夢溪）廣東省委常委、常務副省長林少春28日出席國新辦有關《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的新聞發布會，期間表示，粵澳在不斷完善設施和建立機制，共同做好防禦自然災害的工作。



談及澳門與臨近城市共同做好預防防災害的工作時，林少春表示，目前粵澳在預防自然災害方面，建立了不同層次的機制。



第一，我們建立了氣象信息共享機制，對自然災害天氣預報信息，三地現在已經建立起來了，對沒到來之前怎麼樣做到預測、預報準確氣象自然災害的相關信息。



第二，建立了一個在災害來之前及時互通互報的機制。當廣東有這方面的信息，我們及時通報給港澳有關機構，港澳有這方面的信息，也及時給我們通報過來。然後在通報過程中，需要三地協調共同解決的災害的預防問題，我們共同商量。



第三，具體來說，現在對澳門的供電，我們已經實現了雙回路，是通過地下電纜，確保澳門電力供應的完善。再有，你可能比較關心擋潮閘，特首特別關心，崔特首專門來廣東跟興瑞省長一起商量，廣東支持澳門開展這一項工作，接下來，兩地將會根據項目的建設，充分論證生態環境的影響，還有海潮、天文潮的數據要進行準確的測量，拿出一個科學有效的防控辦法。



林少春表示，我們現在都在建立這些機制，也在不斷地完善設施，共同做好防禦自然災害的工作。

