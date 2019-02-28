安倍要求厚勞省認真反省統計違規問題

中評社香港2月28日電／日本首相安倍晉三28日在眾院預算委員會會議上，就重新調查厚生勞動省每月勞動統計違規的特別監察委員會追加報告指出：“厚勞省有必要認真反省，竭盡全力恢復信譽和防止類似問題再次發生。”追加報告依然沒有認定存在有組織隱瞞，當天的會上展開了該報告公佈後的首次論戰。監察委員會的委員長樋口美雄（勞動政策研究與研修機構理事長）作為知情人出席，再次否認存在隱瞞。在野黨則痛批報告“非常寬鬆”。



共同社消息，關於追加報告，安倍表示“我認為這是樋口等人切實驗證後的結果”。他還稱：“我聽取了概要的介紹，但因為忙碌尚未閱讀詳細內容。”厚勞相根本匠強調：“將從根本上端正對統計的態度，徹底防止問題再次發生。”



國民民主黨的原口一博就追加報告認定存在虛假說明指出：“撒了謊卻沒有隱瞞，絕對是荒唐的。”樋口則反駁稱：“我們將故意隱匿的行為定義為隱瞞，負責人和主管部門認為在允許範圍內，並非嚴重違規。”



原口還詢問了圍繞2018年1月更改調查方法，未調查首相官邸是否參與其中的理由。樋口表示：“經過了《統計法》上的切實手續。從專業角度來看，也不能說缺乏合理性。”



監察委員會本月27日彙總的追加報告認定“在公開場合存在認識到並非真相但仍做出與事實不符的虛假說明”。另一方面，報告指出“無法認定是有意隱瞞”，再次否認存在有組織隱瞞。