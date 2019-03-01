國新辦有關大灣區發展規劃綱要記者會全文

國務院新聞辦公室於2月28日下午三時舉行新聞發布會，介紹《粵港澳大灣區發展規劃綱要》有關情況。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月1日電（記者 徐夢溪）國務院新聞辦公室於2月28日下午三時舉行新聞發布會，介紹《粵港澳大灣區發展規劃綱要》有關情況。國家發展改革委副主任羅文，廣東省委常委、常務副省長林少春，香港特別行政區政府政務司司長張建宗，澳門特別行政區政府政策研究和區域發展局局長米健出席，並回答記者提問。以下為問答實錄：



襲艶春：女士們、先生們，下午好。歡迎大家出席國務院新聞辦新聞發布會。日前，中共中央國務院印發了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，各界對此非常關注，為了幫助大家更好了解相關情況，今天我們非常高興邀請到國家發展改革委副主任羅文先生，廣東省委常委、常務副省長林少春先生，香港特別行政區政府政務司司長張建宗先生，澳門特別行政區政府政策研究和區域發展局局長米健先生。請他們為大家介紹《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的有關情況，並回答記者朋友的提問。首先先請羅文先生作介紹。



羅文：女士們、先生們、朋友們：



大家下午好！感謝各位對粵港澳大灣區建設的關注和支持。借此機會，向社會各界關心、理解和支持粵港澳大灣區建設的朋友們，表示誠摯地謝意！



推進粵港澳大灣區建設，是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略。2017年7月1日，習近平總書記親自見證發展改革委與粵港澳三地政府共同簽署《深化粵港澳合作 推進大灣區建設框架協議》，標誌著粵港澳大灣區建設正式上升為國家戰略。



一年多來，習近平總書記多次對大灣區建設作出重要指示批示、明確提出了“建設富有活力和國際競爭力的一流灣區”的目標要求，為我們推進大灣區建設指明了方向。建設粵港澳大灣區，涉及到一國、兩制、三個關稅區、三種貨幣，面臨著世界上其他灣區建設所沒有的新情況。因此，它既是新時代推動形成全面開放新格局的新嘗試，也是推動“一國兩制”事業發展的新實踐。在《規劃綱要》編制過程中，我們始終堅持“一國兩制”的基本方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，支持香港、澳門融入國家發展大局，發揮各自優勢，注重合作共贏，為港澳發展注入新的動能，為實施創新驅動發展戰略、構建開放型經濟新體制提供有力支撐。基於以上，《規劃綱要》的編制主要作了四個方面的考慮。



一是從國家發展大局出發，明確大灣區的戰略定位。粵港澳大灣區在全國改革開放和現代化建設中具有重要地位。我們始終堅持全球視野和全局站位，研究提出五大戰略定位，進一步發揮大灣區在國家改革開放中的支撐引領作用，更好地服務於國家戰略需要。



二是堅持“一國兩制”方針，促進港澳長期繁榮穩定。《規劃綱要》編制突出貫徹落實“一國兩制”，嚴格依照憲法和基本法辦事，著眼於推動粵港澳協同發展，拓展港澳發展空間，豐富“一國兩制”新實踐。



三是發揮粵港澳比較優勢，增強區域的國際競爭力。《規劃綱要》強調善用“兩制”之利，讓體制的活力、市場的動力更加迸發出來，增強粵港澳大灣區的核心競爭力。



四是深化改革，發揮市場在資源配置中的決定性作用。《規劃綱要》突出創新的關鍵性作用，著眼破解制約合作發展的體制機制障礙，力爭在一些重大改革上先行先試，運用市場化法治化辦法解決大灣區發展中遇到的問題。



以上概括起來，《規劃綱要》的主要內容就是“一個中心，一個願景，七大重點，四項措施”。“一個中心”，就是支持港澳融入國家發展大局。“一個願景”，就是建設富有活力和國際競爭力的一流灣區，成為扎實推進高質量發展的示範。“七大重點”，就是明確了建設國際科技創新中心、加快基礎設施互聯互通等七個重點領域。“四項措施”，就是加強組織領導、推動重點工作、防範化解風險、擴大社會參與。



事實上，我們已經會同粵港澳三地和有關部門，正在有力有序推動粵港澳大灣區建設。比如，基礎設施互聯互通不斷加強，港珠澳大橋、廣深港高鐵香港段正式通車運營；國際科技創新中心建設穩步推進，“廣州－深圳－香港－澳門”科技創新走廊加速形成；投資便利化、貿易自由化、人員貨物往來便利化取得新進展，市場一體化水平不斷提升；便利港澳居民在內地生活就業的政策舉措陸續出台，大灣區居民的幸福感和獲得感不斷增強。



下一步，我們將按照黨中央、國務院決策部署，加強溝通協調，精心組織實施，進行跟蹤分析評估，把《規劃綱要》提出的各項任務落實到位。



我們堅信，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在各地方、各部門和社會各界的共同努力下，粵港澳大灣區建設一定會一步一個腳印落地落實，朝著建成國際一流灣區的目標不斷邁進。



謝謝大家！

