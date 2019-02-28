外交部：多數國家可在華為問題上做獨立選擇

中評社北京2月28日電／2019年2月28日外交部發言人陸慷主持例行記者會：



問：據報道，巴基斯坦總理伊姆蘭·汗27日發表全國電視講話稱，巴方不希望局勢繼續惡化，願配合印方就印控克區警員遇襲事件展開調查。戰爭對雙方都沒好處，巴方願同印方通過對話尋找解決方案。印度外長斯瓦拉吉也表示，印方不願看到局勢升級，將本著負責任的態度保持克制。中方對此有何評論？中方能為緩解當前印巴局勢緊張發揮什麼作用？



答：中方一貫主張各國主權和領土完整應得到切實尊重，不希望看到任何違反《聯合國憲章》和國際法準則的行為。中方對當前印巴緊張局勢感到擔憂。大家都已經看到，王毅國務委員兼外長在烏鎮包括同印度外長對話時和同巴基斯坦外長通電話時都一再表明中方的擔憂和關切，我們敦促印巴雙方保持最大克制，盡早開展對話，有效管控局勢，共同維護南亞地區和平穩定。



中方近期一直就當前事態同印巴雙方保持密切溝通，做勸和促談工作。正如你剛才所說，我們注意到巴印雙方都表示不希望局勢繼續惡化或升級。我們鼓勵雙方相向而行，通過對話解決問題。中方願繼續為此發揮建設性作用。



問：在河內舉行的朝美領導人第二次會晤突然結束，明顯雙方沒能達成協議。中方對此有何評論？



答：你似乎已經得出結論？根據我的理解，至少從美方現在披露的消息看，特朗普總統還會召開記者會。關於對這次河內會晤如何評價，我會跟你一樣，很想聽一下朝美雙方是怎麼表述的。就中方而言，大家都能看到，過去一年多來，朝鮮半島局勢出現重大轉機，半島問題重新回到政治解決的正確軌道，應當說這一成果來之不易、值得珍惜。



事實上，朝鮮半島形勢過去幾十年的發展變化和曲折經歷告訴我們，堅持對話協商才是唯一出路，相向而行方能行穩致遠。我們非常希望朝美雙方繼續保持和開展對話，繼續互釋誠意，切實尊重和照顧彼此合理關切，共同致力於推進朝鮮半島無核化和構建朝鮮半島和平機制。中方將繼續為此發揮自己建設性的作用。



問：世界移動大會今天在巴塞羅那閉幕，在大會期間，華為成為各方關注焦點之一。一方面，與會的美國國務院官員仍在要求他國政府和企業考慮華為及其他中國信息技術企業造成的威脅，但始終無法提供各方希望看到的證據。另一方面，據媒體報道，大會期間華為與多國5G合作取得新進展，來自馬來西亞、印尼、沙特等國多家電信公司與華為簽署5G領域合作協議，來自瑞士、南非等國家的運營商與華為合作發布5G商用網絡。中方對此有何評論？



答：確實，這幾天媒體非常關注在巴塞羅那舉行的世界移動大會。根據報道，華為公司在世界移動大會上同有關國家政府、行業和企業等各界進行了非常專業的對話。大會期間，多國企業與華為簽訂合作協議。我也看到有關報道稱，華為表示在全球已經和超過30家運營商簽訂了5G商用合同，5G基站全球發貨數量超過40000個，華為持有2500多項5G專利。這再次證明，這個世界上多數國家還是能夠獨立作出符合自身利益的政策選擇的，多數企業還是致力於維護公平公正的市場環境的。



至於你提到的美國官員在大會期間竭力渲染其他國家企業產品可能存在安全風險的問題，我注意到大會期間美國的棱鏡門問題、美國的雲法案、美國的《外國情報監視法案》和美國的《網絡安全信息共享法案》被反覆提及，不知美國官員對此是如何解釋的？至少我沒看到報道。



問：英、法、美要求聯合國安理會將馬蘇德列入聯合國的恐怖分子名單。我的問題是，中方會像過去一樣阻止列名嗎？



答：我們多次說過，聯合國安理會1267委員會對恐怖組織或個人的列名及相關程序都有明確規範。中方會繼續本著負責任的態度，參與安理會有關制裁委員會等附屬機構的討論。



問：關於朝美領導人第二次會晤的問題，美方發布消息稱，此次會晤沒有達成任何協議，而且雙方取消了午餐會。有人說，此次會晤沒有取得好的結果。中方對此有何評論？



答：剛才我已經回答了韓國記者的提問。坦率地說，我們也在密切跟蹤形勢的發展。我們也注意到現在媒體的一些評論報道，我還是希望大家能夠聽一聽朝美官方最終會做出什麼樣的解釋和說明。



我也希望大家能認識到，朝鮮半島核問題已經很多年了，解決這一問題肯定不是一蹴而就、非常容易的過程。



過去一年多來，雙方能夠重新回到政治解決的正確軌道，這再次證明，雙方一定要展現出誠意，真正地相向而行，堅持通過對話協商解決問題。這裡面的一個關鍵因素就是，朝美雙方作為朝鮮半島核問題的主要關鍵當事雙方，能夠切實尊重和照顧彼此的合理關切。



據我了解，從目前報道上看，雙方可能還會繼續談。我們希望雙方能夠繼續保持這樣的對話，我們也希望雙方能夠通過切實尊重和照顧彼此合理關切，真正達成不僅是朝美兩國、也是全世界都希望看到的積極成果。



問：也是關於朝美領導人第二次會晤的問題，你有關於朝鮮最高領導人金正恩乘專列途經中國返朝的信息嗎？是否了解專列何時駛入中國境內？金正恩是否會同中方會面？



答：我記得昨天我在這裡已經說過，對其他國家領導人的行程，我們不便替其他國家政府來發布。



問：今天上午，朝鮮外務省副相李吉成抵達北京。請問他是來協調金正恩委員長返朝過境中國的事宜嗎？他是否會與習近平主席會面？



答：你觀察得很仔細。應中國外交部邀請，朝鮮外務省副相李吉成於2月28日起訪華。訪華期間，雙方將就兩國關係和共同關心的問題交換意見。



問：關於巴基斯坦和印度的問題。中國外交部發布消息稱，王毅國務委員兼外長昨晚與巴基斯坦外長庫雷希通話。你能否介紹通話的具體內容？外交部發布的消息稿中提到，庫雷希外長向中方通報了當前局勢最新情況。你能否進一步介紹有關情況？



答：關於這次通話，中方非常及時地在昨天夜裡、確切地說是今天凌晨就發布了消息。



確實，巴基斯坦外長緊急與王毅國務委員兼外長通了電話，通報了當前局勢和巴基斯坦政府對當前局勢的看法和考慮。同時，巴基斯坦方面也希望中方能夠為緩和當前局勢繼續發揮積極作用。王毅國務委員兼外長表明了中方對當前形勢的看法，我們對當前印巴局勢出現緊張確實感到擔憂。王毅國務委員兼外長也重申，我們希望印巴雙方能夠保持克制，切實履行防止事態擴大的承諾。王毅國務委員明確強調，各國的主權和領土完整應切實得到尊重。



王毅國務委員還向巴基斯坦外長介紹了中方近來做的勸和促談工作。有關情況建議你還是看一下我們發布的消息稿。



問：美國參院常設調查委員會昨天發表報告稱，在美國設立的孔子學院應當做出改變或者被關閉。中方對此有何評論？



答：自2004年以來，中國國家漢辦同美國的高校在自願基礎上開展合作，在美國已經建立了110所孔子學院，開設了500多個孔子課堂。所有美國孔子學院都是由美國大學自願申請，中美高校本著“相互尊重、友好協商、平等互利”的原則合作成立的，所有這些孔子學院的日常運營和管理合法合規、公開透明，為促進中美人文交流作出重要貢獻，受到了各方廣泛好評。



如果你本人到美國的孔子學院走一走、看一看，就會發現當地的民眾、學校、學生和老師都非常歡迎孔子學院。現在美方個別人和個別機構毫無根據地將孔子學院這一正常的中美教育交流項目政治化，表現出了典型的冷戰思維，可能也反映出他們在一定程度上的不自信。



我們希望這些人能夠正確看待孔子學院在增進兩國人民相互了解方面發揮的重要作用，能夠真正考慮廣大美國公眾、學生、老師和家長對學習漢語和對了解中國文化這方面的正當迫切需求，而不要動輒把中美兩國人民之間的交往活動政治化。



問：昨天，一名印度空軍飛行員在巴基斯坦領土被俘獲，印度政府提出，根據《日內瓦公約》，他應當被視作戰俘並被送回印度。中方對此有何評論？



答：事實上從昨天到今天，我注意到印度和巴基斯坦媒體和網民對此事本身還有一些不同說法。到底是什麼樣的情況，我們在此不便作過多評論。



但我願再次重申，印巴作為南亞重要國家，相互之間保持和睦關係、共同致力於維護南亞和平穩定，這一點是非常重要的。當前發生的一系列事態導致印巴關係緊張升級，這是我們不願看到的，也是讓我們感到非常擔憂的。我們希望印巴雙方能夠切實履行不使事態進一步惡化或升級的承諾，盡早開展對話，有效管控分歧，使局勢重回和平穩定，這符合所有國家的利益。



追問：所有國家在軍事衝突中都應秉持和踐行《日內瓦公約》，中方是否認同這一原則？



答：不光是《日內瓦公約》，剛才我已經說過，中方主張在國際關係中，所有國家都應尊重包括《聯合國憲章》在內的所有國際法和國際關係基本準則。



問：朝美領導人第二次會晤目前遇到困難。此時中方將發揮什麼樣的作用？你認為六方會談是一個好的選項嗎？



答：剛才有的記者說朝美對話已經“失敗”了，有的說沒有達成協議，有的說遇到挫折。這個情況我們也在跟蹤，但我還是希望大家能夠看一看，朝美雙方官方究竟會對這次會晤給出一個什麼樣的明確評價。從他們評價中，我們可能也能看到，下一步形勢發展需要我們作出怎樣的進一步努力。



至於中方的作用，我們已經說過，過去一年來，半島局勢出現重大轉折，中方始終在勸和促談，不斷提出我們的方案和想法，包括“雙軌並進”的思路，包括一直鼓勵朝美雙方都能夠相向而行，真正考慮彼此合理關切。



事實上，自朝鮮半島核問題發生以來，即便是困難的時候，中方也一直在作出自己極大的努力，鼓勵朝美雙方堅持通過對話協商這一唯一正確出路來解決朝鮮半島核問題，維護半島和平穩定。你剛才提到的六方會談，就是中方盡自己極大的努力來引導、搭建的一個解決半島核問題的重要平台。在六方會談中，我們曾經達成的“9·19共同聲明”是一個非常好的共識，可惜的是後來沒能夠堅持下去。我們希望各方都能汲取經驗教訓，在當前形勢下繼續保持對話勢頭，堅持相向而行，共同致力於推動半島無核化進程和半島和平機制的建立。