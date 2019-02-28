德國總理希望與中國就華為問題達成協議

中評社香港2月28日電／德國《經濟週刊》（WirtschaftsWoche）援引消息人士的話報道，該國總理默克爾計劃與中國就打擊間諜活動問題達成協議，作為交換，中國華為公司可以繼續在德國開展活動。



衛星新聞據報道，默克爾的經濟問題顧問羅勒（Lars-Hendrik Röller）不久前訪問過中國就相關協議進行談判。



《經濟週刊》指出，借助相關協議，德國政府正努力避免在德國公開禁止華為產品，因為擔心這會對德國公司在華活動造成不利影響。



此前有媒體報道稱，德國政府正考慮修改《德國電信法》的可能性，以加強對打算參與在該國推廣5G移動通信系統的公司的監督，其中包括中國公司華為。德國經濟和能源部長彼得∙阿爾特邁爾（PeterAltmaier）表示，德聯邦信息安全局正在就華為是否能夠從德國移動通信網絡中提取數據並將其轉給中國政府的懷疑進行調查。



路透社援引美國國務院官員的話報道稱，華盛頓正在歐洲開展活動，勸阻歐洲國家不要使用中國華為公司的設備來建設5G移動網絡基礎設施。



2018年12月1日，華為創始人任正非之女、華為副董事長兼首席財務官（CFO）孟晚舟在溫哥華轉機時被加拿大當局代表美國政府拘押。美國給出的理由是懷疑其違反華盛頓對伊朗的貿易制裁要求將其引渡。中國外交部稱該事件嚴重侵犯人權，並向美國和加拿大提出了嚴正交涉。同年12月11日，孟晚舟被有條件准許保釋。



2019年1月29日，美國以銀行詐騙、妨礙司法、竊取商業機密等23項罪名，起訴華為首席財務官孟晚舟以及華為與其兩家子公司，並表示已正式向加拿大提出引渡孟晚舟。華為否認可能對其他國家造成任何威脅的指控，並否認參與過犯罪活動。