國防部答中評：全軍官兵要永葆人民軍隊本色

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校（中評社 張爽攝） 中評社北京3月1日電（記者 張爽）國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校28日下午在國防部例行記者會上回答中評社記者提問時表示，長期以來，在感動中國人物中，軍人和退役軍人都占有很大比重，這對全軍是很大的激勵和鞭策。進入新時代，全軍官兵要繼續繼承和發揚英雄模範的優良傳統，永葆人民軍隊的性質、宗旨、本色，肩負起新時代強軍興軍的使命任務，以實際行動為八一軍旗增光添彩，為實現中國夢強軍夢作出新的更大貢獻。



以下是問答實錄：



記者：感動中國2018年度人物近日公布，“中國核司令”程開甲、英雄機長劉傳建、掃雷英雄杜富國、見義勇為呂保民等多名現役和退伍軍人上榜，請問發言人對此有何評價？



任國強：首先向“感動中國2018年度人物”表示祝賀和敬意。長期以來，在感動中國人物中，軍人和退役軍人都占有很大比重，這對全軍是很大的激勵和鞭策。這些英模人物來自人民、服務人民、感動人民，是全軍官兵的優秀代表，他們用實際行動甚至是生命踐行了全心全意為人民服務的宗旨，無愧於人民子弟兵這個光榮的稱號，也無愧於黨和人民的重托。這些戰友的當選和受表彰，既是他們個人的榮光，也是全軍官兵的光榮，體現了全社會對軍人這個職業的尊崇。

進入新時代，全軍官兵要繼續繼承和發揚英雄模範的優良傳統，永葆人民軍隊的性質、宗旨、本色，肩負起新時代強軍興軍的使命任務，以實際行動為八一軍旗增光添彩，為實現中國夢強軍夢作出新的更大貢獻。

