美艦頻過台海　國防部：我全程掌握高度戒備

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校（中評社 張爽攝） 中評社北京3月1日電（記者 張爽）美國兩艘軍艦25日穿越台灣海峽，這也是美軍8個月來第5次穿越台灣海峽。國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校28日下午在國防部例行記者會上表示，我軍對美艦的相關動向是全程掌握的，並且始終保持高度的戒備狀態。台灣是中國的一部分。台灣問題事關中國主權和領土完整，是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。我們要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。



記者：在距離上次行動一個月後，美國兩艘軍艦25日穿越台灣海峽，這也是美軍8個月來第5次穿越台灣海峽，此舉被外媒解讀為“對台灣的支持”。請問有何回應？另外，據日媒報道，日本防衛省已邀請多國海軍參加今年10月舉行的海上自衛隊閱艦式，其中包括中國，請問中方是否會參加？日方會不會參加今年4月中國海軍舉辦的多國海軍活動？



任國強：我們對美艦的相關動向是全程掌握的，並且始終保持高度的戒備狀態。



台灣是中國的一部分。台灣問題事關中國主權和領土完整，是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。我們要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。



關於第二個問題，2019年，順應中日兩國關係改善的勢頭，中日雙方在防務安全領域有一系列的交流互動，比如我剛才提到的中日海空聯絡機制直通電話專家組磋商已經取得了成果。關於下一步的具體交流項目，我們正與日方保持溝通協調，將適時對外發布信息。



關於中國人民解放軍海軍成立70周年的相關活動，正在籌劃和準備中，我們將根據進展情況適時對外發布信息。

