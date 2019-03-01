美朝無協議　國防部：中方將繼續發揮作用

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校（中評社 張爽攝） 中評社北京3月1日電（記者 張爽）美國總統特朗普28號在越南河內舉行的記者會上確認，美朝領導人的第二次會晤沒有簽署任何文件。國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校28日下午在國防部例行記者會上表示，我們一貫支持朝美雙方通過對話協商解決問題，向實現半島無核化和半島持久和平穩定邁出實質步伐。希望有關各方能為此做出努力，中方也將繼續發揮建設性作用。



