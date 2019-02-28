河南欒川發現3萬至4萬年前古人類用火遺跡

中評社北京2月28日電／3處火塘呈“品”字形排列，每個火塘用石塊圍成近乎圓形。曾有考古人員進行實驗，在這樣搭出的火塘裡，明火熄滅一段時間後，仍能被重新引燃。



新華社消息，“距今約3萬至4萬年的古人類已經掌握這一用火技巧，用石塊控制火焰燃燒的程度和範圍。”河南欒川舊石器遺址群項目主要發掘負責人顧雪軍說，研究人員正在提取分析用火遺跡內的殘留物，以期還原古人類生活方式。



考古人員經過多年努力在欒川龍泉洞遺址發現1處灰燼和4處火塘，這是以古人類洞穴而聞名遐邇的欒川舊石器遺址群首次發現用火遺跡。“大部分遺址的用火痕跡只能看到一攤灰燼，龍泉洞結構清晰的火塘，在同時期考古發掘中十分罕見。”顧雪軍說。



“3萬至4萬年前是現代人形成的關鍵時期，欒川又位於中國自然地理南北分界線上。龍泉洞考古發掘對區域性早期人類演化、中華文明起源脈絡、古環境變遷等課題研究意義重大。”洛陽市文物考古研究院院長史家珍說。



2014年以來，洛陽市文物考古研究院聯合欒川縣文物管理所對龍泉洞遺址進行了持續發掘。大約20平方米的發掘面積內，經過“過篩子”似的發掘，已出土石製品、動物化石、骨器等標本2.3萬餘件，石製品主要有石核、石片、斷塊、工具等。



“與周口店遺址第一地點‘猿人洞’相比，兩處石器均以小型為主，不同在於第一地點以砸擊法為主，龍泉洞以錘擊法為主，這體現出中國北方主工業發展的趨勢——砸擊技術日漸衰弱，錘擊法處於絕對優勢。”顧雪軍說。



據介紹，龍泉洞遺址還出土了不少精美的骨器，部分骨器有火燒、磨制痕跡。鹿、牛、羊、犀以及食肉類動物等動物化石的發現更讓考古人員如獲至寶。



“研究動物化石可以分析重建遺址周邊區域古環境，進而揭示當時人類對肉食資源的獲取傾向、方式以及人與環境的偶合關係，了解古人類生存模式、栖居形態以及群體組織形式等。”顧雪軍說。



欒川舊石器遺址群是中國罕見的早期智人和直立人（猿人）化石共存區域，龍泉洞遺址入圍2018年中國十大考古新發現初評。史家珍表示，為進一步保護遺址、活化考古成果，欒川舊石器遺址將建設集科研、科普、文創於一體的綜合型考古基地。項目目前已完成選址、科研和立項等工作。