中評關注：美國大佬開始對美中“離婚”說不

鮑爾森指出，美國孤立中國，也會冒險孤立自己。 中評截圖 中評社華盛頓2月28日電（記者 余東暉）“那些倡導美中‘離婚’的人的問題是，當你只是一對配偶時，脫鈎要容易得多，但美中並非一對，這裡有更多的角色，世界其他國家也有投票權。”美國前財政部長鮑爾森27日在華府智庫言之鑿鑿地如是說，“美國孤立中國，就會冒險孤立自己。”



鮑爾森進一步闡述：沒有任何亞洲國家能夠避開或願意避開中國。那就是為什麼美國對中國採取更對抗性手法時，在七國集團或七十七國集團中遭遇更大掣肘。多數發展中國家不會不願意使用中國的技術設備，就連美國一些最親近的夥伴英國、德國、以色列，對此也保持模糊態度。



華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）27日舉行“積極的貿易議程”研討會，小布什時期的財長鮑爾森做主旨演講，重點談到“新冷戰”陰影下的美中關係。鮑爾森是在美國政壇和華爾街有影響力的“大佬”，多年來成為在美中之間穿針引線的重要人物，儘管特朗普上台以來，有人稱華爾街大亨撮合美中關係的影響力減弱了。



去年11月，鮑爾森曾經在新加坡做過演講，預言作為美中脫鈎的結果，“經濟鐵幕”落下的可能性很大。3個多月過去了，鮑爾森表示，這種憂慮今天依然存在。即便美中之間達成了“成功的”貿易協議，與技術相關的投資貿易的緊張關係仍將存在。他認為，這既是因為美中兩國自己的選擇，也是國家安全憂慮蔓延至美中經濟關係的體現，反映了美中戰略競爭加劇的現實。