快評：情勢已變　大陸不再允許戰略模糊？

中評社快評／台灣政大東亞所所長王信賢前天受訪時稱，大陸方面近日指出“一中各表”扭曲“九二共識”原意，代表北京當局不再允許兩岸政治定位有任何模糊空間，“九二共識、一國兩制”都只是階段性的，目的就是統一。王信賢此一觀點，受到很多媒體重視。



國台辦原副主任王在希近日指出，多年來國民黨把“九二共識”解釋為“一中各表”，這扭曲了“九二共識”的本來意義；所謂的“一中各表”嚴格意義上已經偏離了“一個中國”原則。



國台辦發言人安峰山2月27日在記者會上說，1992年大陸海協會和台灣海基會以口頭方式達成的雙方均堅持“九二共識”的這樣一個共識，雙方都是以兩岸共同努力、謀求國家統一作為前提的。因此，堅持“一個中國”原則和共同努力謀求國家統一是“九二共識”的應有之義。



王信賢的有關“大陸不再允許戰略模糊”的觀點，就是根據王在希、安峰山上述的言論分析得出的。



大陸不再允許戰略模糊？重要的是，台灣方面應當了解，大陸堅持“九二共識”，本身已包含一種歷史性的善意，其中也有讓步的成分。正如北京專家李義虎近日所說，“九二共識”包含著雙方要互諒互讓、求同存異，既堅持“一個中國”原則、以國家統一為明確目標，又以戰略模糊處理雙方有爭執的部分。



李義虎認為，這實際也是大陸在非常靈活地處理台灣問題，其中也有讓步的成分。大陸應該讓台灣同胞認識到大陸方面做出的重大讓步，是一種歷史性的善意，是為了順利推進兩岸關係發展、最後和平地實現國家統一的一種讓步。要把“九二共識”和“一國兩制”提出的過程和內涵解釋清楚，要為其正名。



我們認為，大陸已在廣泛探討“一國兩制”台灣方案，加快推進國家統一的腳步，這的確已縮窄戰略模糊空間，國民黨方面如果再刻意提“一中各表”，當然會不利於雙方深入交往、不利於雙方增進互信，對推進統一是障礙。台灣島內及兩岸政治情勢快速變化，國民黨需重建論述、重整路線，棄“偏安”、“獨台”，追求國家統一，既符合歷史大勢，也才是真正為兩岸民眾謀福祉。