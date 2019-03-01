柯文哲一日雙城深夜騎車抵高雄柯粉熱情迎接

柯文哲車隊最後於晚間十一點左右抵達高雄物產館，主辦單位頒發獎座 中評社高雄3月1日電（作者 利炳詳）2020“總統”熱門人選柯文哲，26日甫從以色列返台，隨即於28日再次挑戰騎單車“一日雙城”，體力相當驚人，但此次因行程安排，採接力形式完成，於晚間十一點騎車抵達終點站高雄物產館。



柯28日早上7點從台北關渡宮騎至新竹，之後搭車返回台北參加228紀念活動，會後再搭高鐵到嘉義，並座車趕至台南南鯤鯓，受到數百位柯粉圍繞歡迎，場面相當的壯觀熱絡，接著再延縱貫線騎行，於晚間十一點抵達高雄物產館，次日一早則到高雄漢王洲際飯店，拜會總裁林富男並發表專題演說。



柯文哲於2016年就曾挑戰過北高雙城，據柯文哲幕僚表示，柯市長想以一日雙城的挑戰來紀念228，跳脫過去悲情的方式，也希望這樣的活動每年能持續下去，變成常態性活動。而近期柯也全台跑透透，15日在台中逢甲夜市見柯粉、逛花博，228則騎單車南下高雄，隔日十點拜會林富男，發表演講並與高雄各界領袖餐敘，午后將探視陳水扁，隨後又要到屏東看燈會。柯文哲此次以60小時來回台灣與以色列之間，許多網友也讚嘆市長的好體力。外界普遍認為柯此次高雄之行是為2020做準備，探朋友、集人氣，增添政治籌碼。



柯文哲抵達高雄物產館時，現場等候已久的粉絲爭相向前與市長握手，人群相擁而至、寸步難行。柯向全場熱情迎接的群眾表示，感謝大家的支持，也感受到南部民眾的熱情，他說他透過這次活動深深體會到一句話：“如果要走得快的話，一個人走；如果要走的遠的話，要大家一起走”，柯文哲也以正向、樂觀態度勉勵大家面對228與未來的一切。



該項活動直至深夜才結束，據了解，柯文哲明天將應台灣藝術股份有限公司董事長林富男之邀，九點半到高雄漢王洲際飯店國宴廳，進行一場專題演講，與會者都是林富男所邀請的高雄在地企業，包含文化、觀光、醫藥、社團等各界領䄂六百多人，講題為“我的人生觀－從醫師之路到台北市長”。



柯文哲此次到高雄到底會不會與韓國瑜見面，是政治觀察家與民眾期盼的重點。至於先前高雄市政府新聞局局長王淺秋表示，柯韓28日絕不會碰面，但3月1日倒是沒說清楚。到底雙方會不會見面仍然是一團迷霧。



