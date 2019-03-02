鮮正華：國民黨天王爭鋒　選民期待韓國瑜

中華海峽政經文教交流協會理事長鮮正華長期投入國民黨輔選工作。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月2日電（記者 倪鴻祥）長期投入中國國民黨輔選工作的中華海峽政經文教交流協會理事長鮮正華接受中評社訪問時表示，目前民調支持度最高的高雄市長韓國瑜，有不少高雄以外的全台選民，對於2018年縣市長選舉沒有投韓一票感到婉惜，很想在2020大選時投韓一票，但國民黨若真想提名韓，最好用徵召方式。



鮮正華，文化大學機械系畢業，亞洲大學大學經營管理碩士，曾任“立法院”“國會”助理，國民黨次團、中華中興菁英發展協會秘書長，2008年馬蕭競選總部青年組執行長，長期投入黨內輔選工作，現任中華海峽政經文教交流協會理事長，每年舉辦赴陸參訪團，重點協助兩岸各界菁英人士交流，今年4月底將率團赴江西南昌，與地方合辦“兩岸書畫名家文化交流展”，透過文化交流促進兩岸和平發展與合作。



國民黨中常會2月27日通過2020大選初選機制，將依黨章規定民調佔七成、黨員投票佔三成的方式產生人選，目前表態要角逐黨內初選者有前主席朱立倫，前“立法院”長王金平，前台北縣長（現改制新北市）周錫瑋，孫文學校總校長、台灣大學政治系教授張亞中；另外，韓國瑜、馬英九、黨主席吳敦義也被視為熱門人選。



鮮正華表示，韓國瑜能夠當選高雄市長並創造“韓流”影響全台縣市，讓國民黨在九合一選舉大勝，實在是黨內異數，目前社會上瀰漫的氛圍，是不少高雄市以外的選民，對於2018年縣市長選舉沒有投韓一票感到婉惜，很希望2020大選時能投韓一票；另方面，選民抱著不想投民進黨的心態，但也在觀望國民黨會推誰出來參選，而韓國瑜是選民目前最願意投藍的人選。



他指出，韓國瑜會不會角逐2020大位有主客觀變數，主觀變數當然是韓的意願；客觀因素主要是，韓國瑜對高雄市民的競選承諾跳票與執政高雄未滿2年就轉戰中央的負面觀感，因為民意如流水，到時候選民會不會改觀心意實在很難講。



他說，如果扣掉韓國瑜，其他熱門人選有的是真的想選舉，有的可能只是另有政治盤算。王金平從政經歷豐富，這次表態參選，恐怕“政治仕途的最後一戰”，王擁有“國會”系統、地方縣市長、議會系統、全台地方派系及財經界的支持與人脈，王也是全台義消總會長及生技醫療產業策進會創辦人，等於又有義消及生技領域等兩個側翼相助，幾乎是藍營最具有地方組織動員能力的人。



他表示，吳敦義雖然從政經驗也很豐富，且能言擅道、政績表現也不差，從政生涯沒有政治大污點，尤其是在國民黨遭民進黨政府追殺、黨務最難困的階段扛起經營責任，這個功勞不應被抺煞，只是吳缺乏行政班底，且民間形象始終無法大幅提升，令人遺憾。



他指出，朱立倫是藍營中壯世代最具政治企圖心的人，所屬行政團隊最為完整，而且有岳父、前省議長高育仁相挺，但朱讓外界感覺政治熱度不高，且支持度能否跨越濁水溪以南，令人憂心。



對於曾經輔選過的馬英九是否重出江湖，鮮正華認為，台灣開放“總統”直接民選到現在，還沒有回鍋的前例，且馬現在人氣雖然回升，但已不復當年“馬英九旋風”的榮景，如太陽餘輝不足閃耀大地，因此馬再次參選的可能性不大。

