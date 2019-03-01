美專家籲美政府反對台灣“涉主權修憲”

卜睿哲和何瑞恩建議美國政府反對台灣“涉及主權問題的修憲”動議 中評資料相

中評社華盛頓2月28日電（記者 余東暉）美國台海問題專家卜睿哲和何瑞恩建議，為了台灣民主，美國政府應當私下敦促台灣主要政黨領導人推進可行的機制改革，以加強政府表現；同時反對“涉及主權問題的修憲”動議。他們呼籲美國政府維持不支持“台獨”，反對台海任何一方改變現狀的持續政策宣示。



前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）和前白宮國安會兩岸事務主任何瑞恩（Ryan Hass）最新在布魯金斯學會官網發佈政策簡報“台灣民主與中國挑戰”，介紹了台灣民主化的過程、背景與現狀，及其面臨的挑戰。為此，這兩位布魯金斯學會東北亞政策研究中心的專家向台北、華府和北京分別提出了建議。



對於台北，兩位專家建議，應專注於程序性可實現的制度變革，而不是那些需要“修憲”且難以通過的舉措；在主要政黨領導人之間，就如何讓政治體制更有效地應對台灣面臨的挑戰，建立中間派共識；如果可能，在主要政黨之間劃定界限，確定應在哪些領域儘可能合作，哪些領域競爭是適當和必要的；在領導層達成共識後，制定工作計劃，將中間派導向應用於解決緊迫的政策問題，以重獲公眾對政治體系解決社會問題能力的信心；對立法和司法機構進行制度改革，減少成員參與政治衝突的動機；政治家應負責教育公眾，在台灣面臨挑戰的背景下，哪些政策選擇是合理可行的。