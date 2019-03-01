新疆：從嚴查處＂大棚房＂背後的腐敗問題（網絡圖片） 中評社北京3月1日電／“抓好‘大棚房’問題專項清理整治監督執紀，是踐行‘兩個維護’的具體體現，是深化集中整治形式主義、官僚主義的重要契機。”近日，新疆維吾爾自治區紀委監委召開加強“大棚房”問題專項清理整治監督執紀電視電話會議，傳達學習習近平總書記重要批示指示精神，落實自治區黨委具體舉措，安排部署監督執紀工作。



會議要求，全區各級紀檢監察機關要提高政治站位，切實增強“大棚房”問題專項清理整治監督執紀的政治責任感、緊迫感；要嚴格執紀執法，從嚴查處“大棚房”背後的失職瀆職和腐敗問題；要壓實監督責任，強化監督檢查，堅決遏制農地非農化亂象反彈。



下一步，各級紀檢監察機關將把“大棚房”建設背後的腐敗問題和專項清理整治行動中不作為、慢作為、亂作為以及玩忽職守問題線索排查作為當前的工作重點，逐一梳理，分類匯總，建立台賬，銷號處置。對情節嚴重、影響惡劣的重大典型問題線索，自治區紀委監委組織力量直查直辦、掛牌督辦，快速從嚴從重處置一批，發揮震懾作用。



“自治區紀委監委將定期梳理各級紀檢監察機關查辦的‘大棚房’建設背後的腐敗問題及‘大棚房’專項清理整治行動中的典型案例，進行黨內通報和公開曝光，強化警示教育，督促各級黨組織和紀檢監察機關切實扛起主體責任和監督責任。”自治區紀委監委第三監督檢查室主任吳勇表示。



（來源：中央紀委國家監委網站）