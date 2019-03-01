浙江：向22個地區黨組織反饋巡視情況

中評社北京3月1日電／經浙江省委書記專題會議、省委巡視工作領導小組會議研究審定，2019年2月18日至2月27日，省委巡視組陸續向十四屆省委第五輪巡視的22個地區（單位）黨組織集中反饋巡視情況。省委常委、省紀委書記、省委巡視工作領導小組組長任振鶴，省委常委、省委組織部部長、省委巡視工作領導小組副組長黃建發分別出席省委巡視組向衢州市和台州市的巡視情況反饋會議並講話。



巡視反饋指出，巡視反饋意見是一份嚴肅的“政治體檢報告”，更是一份沉甸甸的“政治責任清單”，被巡視黨組織要始終堅定政治方向，站穩政治立場，強化責任擔當，把“兩個維護”體現在行動上、落實到整改中，高度重視巡視反饋的意見，逐條對照反思、逐條研究整改，以永遠在路上的堅韌和執著將全面從嚴治黨進行到底，不斷鞏固發展反腐敗鬥爭壓倒性勝利。



被巡視黨組織要提高思想認識，切實擔起整改主體責任，加強對巡視整改的組織領導，周密安排部署，堅決落實政治巡視要求和被巡視黨組織配合巡視工作有關規定，切實將巡視整改的“政治答卷”答好。黨組織主要負責同志要認真履行第一責任人的責任，對整改事項和重要問題要認真研究決策、周密部署推進、積極協調督辦、逐一檢查驗收。班子成員要按照分工承擔分管領域的整改責任。要加強對巡視整改的日常監督，推動建立整改落實長效化、常態化機制，使巡視成果真正轉化為正風反腐、取信於民的實際效果。



浙江省委巡視組通過本輪巡視，了解發現了被巡視地區（單位）黨組織在黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設和反腐敗鬥爭壓倒性勝利，以及巡視整改落實情況等方面仍存在一些亟待解決的突出問題。比如被巡視黨組織貫徹落實中央、省委決策部署不夠堅決。在學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神上還不同程度存在溫差、落差和偏差，意識形態工作責任制落實不夠到位。落實黨建責任、選人用人等方面有薄弱環節。“四風”問題積習甚深，個別地方（單位）政治生態不夠清朗，少數黨員幹部特別是領導幹部的紀律規矩意識不強，重點領域的廉潔風險仍然比較突出。此外，各被巡視地區（單位）黨組織普遍存在對上一輪巡視反饋意見整改不到位的問題。



巡視反饋會上，各被巡視黨組織主要負責同志作表態發言，大家紛紛表示要高度重視巡視反饋意見，堅決扛起整改主體責任，嚴格落實第一責任人責任，強化組織領導，精心組織實施，細化整改措施、明晰整改責任，堅決做到即知即改、逐項銷號，以巡視整改為契機，全面提升各項工作水平。



（來源：中央紀委國家監委網站）