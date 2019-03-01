“穩就業”的發力點在哪裡？

就業是民生之基。 中評社北京3月1日電／中央經濟工作會議提出，進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，提振市場信心，增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感，保持經濟持續健康發展和社會大局穩定。



經濟日報發表中國社科院習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心都陽執筆的文章表示，“六穩”是當前我們做好經濟工作的重要著力點。其中，“穩就業”成為宏觀經濟調控的首要目標。通過積極的就業政策穩定就業，不僅要對經濟形勢和就業形勢有準確的研判，還需要進一步完善積極就業政策體系，提高政策瞄准的精度和實施的力度。“穩就業”要著眼當下，顧及長遠，以實現幾個不斷遞進的政策目標。



“穩就業”目標的多元化



文章分析，就業是民生之基。中央提出，把穩定就業放在更加突出位置。在新形勢下，“穩就業”的目標更為多元，既要確保失業率處於充分就業水平，還要力爭勞動參與率穩中有升，同時，還要與勞動力市場價格指標結合起來，促進勞動生產率穩步提升。



首先，“穩就業”要確保失業率處於充分就業水平。具體來說，就是將城鎮調查失業率控制在5.5%以下。維持充分就業既是“穩就業”的首要目標，也是堅持底線思維的重要體現。我們結合中國勞動力市場近年來運行的實際情況進行具體分析。



當前，影響城鎮調查失業率的主要有三個指標：城鎮化速度、勞動年齡人口的比重以及勞動參與率水平。在城鎮化增速和勞動參與率水平保持穩定的假定下，我們可以估算出2019年城鎮16歲至59歲人口中的經濟活動人口總量。如果以全國月度城鎮調查失業率約4.9%的均值水平和2018年9億左右的16歲至59歲人口作為基準，可以計算2018年基準水平的城鎮就業規模和2019年5.5%城鎮調查失業率水平下的就業規模。結果發現，在勞動年齡人口總量減少但城鎮化繼續推進的情況下，2019年再新創造出165萬左右的就業崗位，就可以確保城鎮失業率在5.5%以下的就業目標。



從過去十年中國經濟增長與城鎮就業需求的變化關係看，城鎮就業彈性(就業增長速度與經濟增長速度之比)一直保持穩定，波動幅度較小。考慮到影響就業彈性的主要因素是經濟結構等，在短期內不會產生明顯的變動，以過去五年平均就業彈性作為分析基準，2019年的經濟增長如果保持在6%左右的水平，就會淨增加約1000萬個就業崗位。這意味著，把城鎮調查失業率控制在5.5%以內是一個完全可以實現的目標。



其次，“穩就業”還需要力爭勞動參與率穩中有升。這是“穩就業”工作更高的目標。高參與率和低失業率是勞動力市場調控所要追求的理想目標。與此同時，較低的失業率水平如果伴隨著較低的勞動參與水平，雖然勞動力市場也接近於均衡，但人力資源的利用效率沒有得到充分發揮。正因為如此，以城鎮調查失業率控制在目標區間以內為前提，保持勞動參與率穩中有升，是維持勞動力市場穩定發展的更高目標。



近年來，雖然中國城鎮勞動力市場經歷了較為迅速的工資上漲，但勞動參與率卻呈逐年下降的趨勢。社會經濟發展中的很多因素以及勞動力市場制度安排都影響到個體的勞動參與決策，需要深化勞動力市場改革來解決參與率下降的問題。比如，在老齡化日益嚴重的情況下，優化養老金給付機制，增加勞動供給激勵，是提高勞動參與率的重要方式；進一步消除勞動力流動的制度性障礙，鼓勵農村向城市的勞動力轉移，也有利於提高總體的勞動參與水平，等等。



第三，“穩就業”工作還需要與勞動力市場價格指標結合起來，以保持工資平穩增長，促進勞動生產率穩步提升。工資的變化對於經濟發展的效應是多方面的：工資上漲帶來了勞動者福利的改善，同時，也增加了企業的勞動力成本。工資快速增長時，有可能會對企業的生產經營產生衝擊性的影響。尤其是勞動密集型企業，勞動力成本在總成本中的占比較高，容易產生較大的負面影響，並減少對勞動力的需求，不利於就業穩定。



過去幾年，中國工資水平以較快的速度上漲，其中的原因，除了持續的經濟發展以外，勞動供給方面因素的根本性變化亦起到了重要作用。2013年以來，中國16歲至59歲的勞動年齡人口開始持續減少。勞動供給減少在大大緩解了就業壓力的同時，也不斷增加勞動力的稀缺性，並推動了工資水平的不斷快速上漲。更重要的是，由於勞動力稀缺性推動的工資上漲往往與勞動生產率的增長脫離，導致單位勞動力成本(勞動力成本與勞動生產率之比)不斷上揚。在外部經濟環境多變的情況下，不利於外向型行業或部門保持就業穩定。



因此，保持工資水平適度、可持續的增長，推動勞動生產率不斷提升，是“穩就業”政策要追求的更高的目標，也是更長期的目標。

