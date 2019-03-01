海南：向鄉鎮（街道）派出監察室

中評社北京3月1日電／為推動全面從嚴治黨向基層延伸，近日，海南省委辦公廳印發《海南省縣（市、區）監察委員會向所轄鄉鎮（街道）派出監察室的指導意見（試行）》（以下簡稱《指導意見》），要求緊緊圍繞構建黨統一指揮、全面覆蓋、權威高效的監督體系，向全省各鄉鎮（街道）全面派出監察室，依法授予監察權限，加強對基層所有行使公權力的公職人員的監督制約，不斷推動黨風廉政建設和反腐敗鬥爭向縱深發展。



《指導意見》從機構設置、人員編制、工作職責、監督對象、監察權限、監察程序、工作保障以及其他規定等八個方面對派出監察室工作予以明確。



縣（市、區）監委將向所轄各鄉鎮（街道）派出監察室，與鄉鎮紀委（街道紀工委）合署辦公，實行“一套工作機構、兩個機構名稱”，在縣（市、區）監委和鄉鎮黨委（街道工委）的領導下開展工作。派出鄉鎮（街道）監察室後，鄉鎮（街道）原監察室不再保留。洋浦經濟開發區紀工委、監委可以按照《指導意見》，向所轄辦事處派出監察室。



根據《指導意見》，依法授予鄉鎮（街道）監察室監察權限，開展監督檢查時，可以採取參加、列席會議或召開座談會，查閱、複制有關文件、檔案、會議記錄等資料，專項檢查，專題調研，明察暗訪，個別談話等方式進行；開展職務違法案件調查時，經縣（市、區）監察委員會批准，可以監察委員會的名義採取談話、詢問、查詢、凍結、調取、查封、扣押、勘驗檢查、鑒定等9項措施。



《指導意見》要求，各縣（市、區）黨委要主動擔起主體責任，黨委書記當好“施工隊長”，各職能部門加強溝通協調，紀委監委具體抓好落實，確保派出鄉鎮（街道）監察室工作與市縣機構改革同步完成。各縣（市、區）監委要加強對鄉鎮（街道）監察室的領導、檢查、監督和管理，促使其嚴格按照監察法的規定和監委的授權開展工作；鄉鎮（街道）監察室工作人員不認真履行監察職責，有濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊等行為的，依紀依法嚴肅追究責任，使授權與控權有機結合，確保監察權依法行使。



（來源：中央紀委國家監委網站）