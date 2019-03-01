廣東：對39個地方和單位黨組織開展巡視（網絡圖片） 中評社北京3月1日電／2月26日，十二屆廣東省委第四輪巡視工作動員部署會在廣州召開。會上，省紀委書記、省監委主任、省委巡視工作領導小組組長施克輝作動員講話。省委組織部有關負責同志宣讀了本輪巡視任務分工決定。



會議指出，廣東省委巡視組要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，切實把思想和行動統一到黨中央關於反腐敗鬥爭形勢的科學研判上來，更加堅定自覺落實“兩個維護”重大政治責任，突出監督檢查貫徹落實習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神情況、貫徹落實黨中央重大決策部署情況、形式主義和官僚主義問題、履行管黨治黨政治責任情況、群眾身邊腐敗和作風問題，推動被巡視黨組織自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高。要自覺運用馬克思主義科學世界觀和方法論指導實踐、推動工作，不斷加深對巡視監督規律的理解和把握，切實提高巡視工作的質量和效果。要保持鬥爭精神、提高鬥爭本領、增強鬥爭底氣，著力鍛造一支政治強、業務精、作風硬、紀律嚴的巡視監督鐵軍，圓滿完成省委交給的光榮任務。



經廣東省委批准，本輪巡視對象為珠海市、汕尾市、中山市、江門市、陽江市、茂名市、清遠市、潮州市，廣州市海珠區、番禺區、增城區，深圳市福田區、羅湖區、龍崗區，珠海市香洲區、金灣區，佛山市南海區、順德區，汕尾市城區、海豐縣，台山市、鶴山市，陽江市江城區、陽東區，茂名市茂南區、化州市，連山縣、連南縣，潮州市湘橋區、饒平縣，省委外辦、省體育局、省統計局、省農科院、省公共資源交易中心、省地質局、省旅遊控股集團有限公司、省廣輕控股集團有限公司、廣東粵財投資控股有限公司等39個地級市、縣（市、區）和省直單位、省屬國企黨組織。巡視時間為3個月，其中對每個地方或單位黨組織的巡視時間為2個月。



（來源：中央紀委國家監委網站）