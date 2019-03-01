西安：成立26個掃黑除惡線索核查專班

中評社北京3月1日電／“對每起涉黑涉惡案件，都要對‘保護傘’問題進行深挖細查。”“嚴格落實‘一案三查’工作機制，以雷霆之勢打‘傘’破‘網’，迅速形成高壓態勢！”



這是近期西安市紀委監委召開的掃黑除惡專項鬥爭監督執紀問責攻堅會議上提出的要求。會議傳達了全市掃黑除惡專項鬥爭整改落實推進會議精神，通報了全市2018年以來掃黑除惡專項鬥爭監督執紀問責工作情況。



會議要求，全市各級紀檢監察機關要強化措施，保質保量完成好省委督導組反饋問題整改工作。要擴大線索來源，提高群眾知曉率和參與度；要強化攻堅碰硬，堅持深挖徹查涉黑涉惡腐敗和“保護傘”；要加強與政法機關協作配合，實行“一案三查”，既打“黑”又打“傘”，還要倒查黨委政府的主體責任和有關部門的監督責任。對本地區、本部門發生涉黑涉惡問題，有線索不核查，敷衍塞責，不擔當、不作為的，堅決問責追究，倒逼各級黨委、政府和紀檢監察機關以最強擔當打贏專項鬥爭攻堅戰。



據悉，西安市紀檢監察機關共成立了26個掃黑除惡問題線索核查專班，全力以赴懲治涉黑涉惡腐敗和“保護傘”問題。核查專班要在規定期限內上報問題線索流轉去向、核查進展和核查結論。對重大涉黑涉惡案件，和公安機關同步立案、同步查處。嚴格落實“一案三查”工作機制，既打“黑”又打“傘”，還要倒查黨委政府的主體責任和有關部門的監督責任。



西安市紀委監委負責人表示：“全市各級紀檢監察機關要從踐行‘兩個維護’、鞏固黨的執政根基的高度，增強政治使命感和責任感，對標對表中央和省委要求，集中優勢兵力，打一場打‘傘’破‘網’的攻堅戰，努力取得懲治涉黑涉惡腐敗和‘保護傘’問題新成效。”



（來源：中央紀委國家監委網站）