旗幟鮮明講政治　切實加強政治監督

中評社北京3月1日電／近日，中共中央印發了《關於加強黨的政治建設的意見》。出台這個《意見》，是貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的重大舉措，是黨中央深刻總結歷史經驗和新鮮經驗對新時代加強黨的政治建設作出的重大決策部署。各級紀檢監察機關和廣大紀檢監察幹部必須認真學習領會貫徹落實《意見》提出的任務和要求，立足職能職責，強化政治監督，在加強黨的政治建設中發揮應有的作用。



黨的政治建設是黨的根本性建設，決定黨的建設方向、目標和效果。保持政治上的先進性純潔性是保持黨的先進性純潔性的關鍵。改革開放40年來管黨治黨建設黨的實踐表明，黨內存在的很多問題都同政治問題相關聯，管黨治黨上的“寬鬆軟”根子上是政治上的“寬鬆軟”。縱覽近年來通報的黨員幹部違紀違法案例，從“背離黨中央的要求”到“不履行全面從嚴治黨主體責任”，從“對抗組織審查”到“洩露工作秘密”……被查處的不少黨員幹部存在違反黨的政治紀律和政治規矩等問題。



旗幟鮮明講政治是我們黨作為馬克思主義政黨的根本要求。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央在全面從嚴治黨實踐中，一開始就把解決黨內各種問題高度概括到黨的政治建設上來，強調全面從嚴治黨首先要從政治上看，不能只講腐敗問題、不講政治問題。黨的十九大明確提出黨的政治建設這一重大命題，首次把黨的政治建設納入黨的建設總體布局並擺在首位，強調以黨的政治建設為統領。去年“七一”前夕，習近平總書記主持中央政治局第六次集體學習時對加強黨的政治建設提出明確要求，“要把准政治方向，堅持黨的政治領導，夯實政治根基，涵養政治生態，防範政治風險，永葆政治本色，提高政治能力，為我們黨不斷發展壯大、從勝利走向勝利提供重要保證”。這次黨中央專門印發《意見》，進一步明確了具體要求、任務舉措、組織實施等方面內容，為加強黨的政治建設注明了“坐標系”、畫出了“路線圖”。



加強黨的政治建設是全黨的一項重大政治任務，各地區各部門都必須增強自覺性堅定性，統一思想、整齊行動，強化組織實施和責任落實。紀檢監察機關作為履行監督專責的政治機關，在加強黨的政治建設、維護黨中央權威和集中統一領導方面，擔負著重大政治責任。落實政治建設要求，就要緊扣職責職能，加強政治監督，強化對黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署落實情況的監督檢查，確保黨的政治綱領和政治目標實現。



常言道，一具體就深入，深入方能見效。以政治建設為統領，強化政治監督，是具體而不是抽象的，見態度更要見行動。這就意味著，紀檢監察機關必須始終牢記十九屆中央紀委三次全會提出的三個“一以貫之”要求，不斷提高政治站位、政治覺悟、政治能力，找准開展政治監督的目標方向和主要任務。就“關鍵點”來說，要緊緊圍繞貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神情況，圍繞黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署、黨的政治紀律和政治規矩、新形勢下黨內政治生活的若干準則等法規制度執行情況，圍繞深入推進反腐敗鬥爭、永葆黨清正廉潔的政治本色、厚植黨執政的政治根基等情況開展監督檢查。從“技戰法”來看，要注重一體推進紀律監督、監察監督、派駐監督、巡視監督，使其協調銜接、相輔相成，形成全覆蓋監督合力；要堅持問題導向，著力發現和糾正政治偏差，重點整治形式主義、官僚主義，保證全黨集中統一、令行禁止。



帶頭堅定信仰、帶頭對黨忠誠、帶頭擔當盡責，是中央紀委三次全會對紀檢監察機關提出的要求。檢驗這些方面成色的標準，最終還要落在監督執紀問責和監督調查處置的具體行動上。以政治建設為統領加強政治監督，紀檢監察機關責無旁貸，必須將“心法”“要訣”諳熟於心，高質量地完成一招一式的“分解動作”，打好整套“組合拳”，在“兩個維護”的擔當作為中詮釋對黨的忠誠。（中國紀檢監察報評論員 閆鳴）



（來源：中國紀檢監察報）