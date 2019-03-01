金融成國家核心競爭力，意味什麼

中評社北京3月1日電／最近，習近平總書記在中央政治局第十三次集體學習上提出，金融是國家重要的核心競爭力，金融安全是國家安全的重要組成部分，金融制度是經濟社會發展中重要的基礎性制度。



新京報發表資深金融從業人士劉曉忠文章表示，金融是經濟社會資源配置的中樞神經，經濟社會資源如何定價，風險如何配置和定價等，都離不開發達的金融市場。金融的運行不僅直接影響著經濟建設的進程，而且在很大程度上關係著社會發展的狀況。



金融是一個寬泛的概念，最近火熱的股票市場就是其重要組成部分。而隨著國企改革向國資改革轉變，管企業向管資本轉型，股市之於金融市場的作用就更加重要。



文章分析，最高決策層提出金融是國家重要的核心競爭力，並不意味著金融天然就具有這種功能，而是需要金融行業的人勵精圖治、精益求精，用優秀的專業能力、良好的制度環境，將包括股市在內的金融打造成國家重要的核心競爭力。



“金融是國家重要的核心競爭力”的表述，是現在進行時和將來時，這向國內金融人提出了期許，而非陳述一個結果。畢竟，所有國家都有金融，但並非所有國家的金融都是該國重要的核心競爭力。



因此，要真正將金融打造成國家重要的核心競爭力，發揮股市在金融領域的重要地位（甚至未來的主導地位），就必須要從制度建設、能力建設、機構建設等方面鍛造自身的國際競爭優勢。



首先，通過有效釐清政府與市場的邊界，完善中國資本市場的制度建設，為市場參與者營造一個公開、公平、公正的資本市場，吸引國內外投資者在國內市場投資配置，吸引國內外企業在中國資本市場上市、發債等，同時也吸引更多有實力的金融機構參與國內資本市場建設。



這就要求政府擺正自身的公共服務定位，避免參與國內資本市場的資源配置；同時，不斷完善國內資本市場的制度，尤其是盡快推出註冊制、做市商制，以及構建集體訴訟制度、辯方舉證制度以及和解制度等，推動中國資本市場形成公權力他律、市場自律相得益彰的市場秩序。



其次，金融機構的當務之急是潛心鑽研，培育自身的資產識辨能力、風險資產定價等能力，提高自身的服務水平，增強國內資本市場的資源配置效率和質量，使國內資本市場真正成為經濟社會資源的高效配置場所，以及風險有別、交易和優化的場所。唯有潛心提高自身專業服務能力，才能帶來整個國內金融市場的競爭力。



最後，良好的契約精神的培育，是金融作為國家重要的核心競爭力的重要前提。若金融市場缺乏必需的契約精神，各種違法違規行為得不到有效遏制，市場信用就缺乏有效安放的場所，金融市場就容易賭場化，金融就很難擔當起國家重要的核心競爭力的重任。



總之，金融的核心競爭力是打拼出來的，金融領域人士需要有抓鐵有痕的決心和果敢，苦練內功、完善市場，才能讓金融在國際競爭中真正成為核心競爭力。



