傳統養老模式遭遇挑戰

中評社北京3月1日電／隨著工業化和城鎮化發展，特別是20世紀80年代以來社會的轉型，我國的傳統養老模式遭遇挑戰。



第一，家庭養老的社會功能不斷弱化。一方面，家庭結構日趨小型化與核心化。在計劃生育政策的長期作用下，“四二一”式家庭結構成為大中城市家庭的主流。隨著社會生存競爭壓力的加劇、跨地域流動頻繁，許多子女面臨事業與家庭的矛盾和衝突，也導致家庭承擔的養老功能不可避免地日益弱化。另一方面，傳統倫理觀念出現動搖。在市場經濟衝擊下，家庭賴以依托的贍養觀念發生了變化，由家庭本位向個體本位轉變，削弱了家庭養老功能。還要看到，家庭照顧者也出現老齡化趨勢。經濟發展和醫療進步使人口預期壽命不斷延長，兩代人同時老齡化的家庭逐漸增多。



第二，機構養老力不從心。隨著人口老齡化速度加快，我國不斷加大財政轉移支付力度，興辦了許多公益性養老機構。作為家庭養老模式的重要補充，這些養老機構在應對家庭養老功能弱化、實現社會化養老方面發揮了重要作用。但我國養老機構的發展遠不能適應社會的需要，養老服務的總體供求之間嚴重失衡。



第三，目前的養老供給機制難以滿足老年人的多樣化需求。由於生理、心理和社會功能的衰退，老年人的自理能力出現不同程度的下降，需要從家庭和社會中獲取維持基本生活所需的照料。隨著時代的發展和生活水平的提高，老年人在滿足基本的生理需求後，還會追求更高層次和更多層次的精神和社會需求。目前，老年人的需求主要包括經濟供給、生活照護、醫療護理和精神慰藉。但是，我國目前的養老供給機制還難以滿足老年人的多樣化需求。



來源：經濟日報 作者：楊素雯（山東社會科學院人口學研究所）

