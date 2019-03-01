南方電網：今年首輪巡視直指招標採購

中評社北京3月1日電／日前，南方電網公司黨組召開2019年第一輪巡視動員部署會。此次巡視共派出3個巡視組，分別對屬下物資公司、電力交易中心、資產公司等三家近年新成立的專業公司進行常規巡視。



目前南方電網下轄10餘家專業子公司，這些專業公司承擔著南方電網深化改革和戰略轉型的重任。公司董事長、黨組書記、巡視工作領導小組組長孟振平表示，選擇三家專業公司作為今年第一輪巡視對象，是基於巡視全覆蓋需要，更是基於推動三家新成立專業公司提高政治站位、加強黨的領導、高起點高質量謀劃發展的需要。



本輪巡視將貫徹新時代巡視工作“五個持續”重要要求，緊密結合專業公司的職責和特點，聚焦“六圍繞、一加強”，深入開展“政治體檢”。其中，對物資公司將關注落實招標體制改革、健全內控機制情況，對資產公司將關注推進土地資源開發及物業資產盤活、實現國有資產保值增值等情況，對電力交易中心將關注推進電力市場建設、市場化交易情況。緊盯權力運行軌跡，重點關注物資公司內外串通、虛假招標、違規招標評標定標、圍標串標的廉潔風險，資產公司物業開發、租賃業務領域的廉潔風險，交易中心市場成員准入方面的廉潔風險。



南方電網公司黨組將2019年定為巡視巡察工作“質量提升年”，在去年累計開展9次常規巡視、專項巡視和“機動式”巡視的成果基礎上，今年將在全面提升統籌謀劃質量、發現問題質量、整改落實質量、上下聯動質量、基礎建設質量等五個方面下功夫、出實招，增強監督實效。開展新成立單位黨組織的首輪常規巡視和物資基建、市場營銷等領域的專項巡視，統籌8家分、子公司開展脫貧攻堅專項巡察。選優配強巡視巡察組長，一次一授權，做好巡視巡察幹部的分層分類全員培訓。用好黨組（黨委）書記聽取巡視巡察情況匯報點人點事的報備制度，以重點問題整改帶動全面整改；建立巡視巡察整改督查督辦機制，加強整改督查督辦、追責問責。全面推進“交叉巡察”，開展“縣企聯動”試點。



（來源：中央紀委國家監委網站）