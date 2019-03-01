機構改革公布將滿一年 任務3月底完成

中評社北京3月1日電／去年3月召開的十三屆全國人大一次會議，是黨的十九大之後開局的第一次人代會。



會上，通過了憲法修正案、國務院機構改革方案、監察法等一系列重大事項。



踏石有印，抓鐵有痕。一年過去了，這些關乎國本的重大事項進展如何，收獲了怎樣的成績單？



即日起，北京青年報將就此推出系列報道。



去年3月17日，十三屆全國人大一次會議表決通過了關於國務院機構改革方案的決定。



在過去的一年，全國各級政府機構改革緊鑼密鼓，定職能、定機構、定編制 ，這場自上而下的改革已經推進至市縣層級。一年之內，國務院新組建的7個部門在經歷了掛牌、人事調整等環節後，已經漸次步入正軌，31個省份機構改革方案全部“出爐”，至少13個副省級城市召開了機構改革動員大會，四川、福建、江西等省的市縣機構改革總體意見也都陸續發布。據預計，所有地方機構改革任務將在今年3月底前完成。



新組建7部門各就各位



按照改革方案，改革後，國務院正部級機構減少8個，副部級機構減少7個，改革後，除國務院辦公廳外，國務院組成部門共26個，在外界看來，此番調整後，國務院機構設置更加符合實際、科學合理、更有效率。



在國務院組成部門方面，組建了自然資源部、生態環境部、農業農村部、文化和旅遊部、國家衛生健康委員會、退役軍人事務部和應急管理部，重新組建了科學技術部和司法部，水利部和審計署的職責也得到優化，監察部、國家預防腐敗局並入國家監察委員會。



北青報記者注意到，改革方案下發後，上述7個新組建的部門陸續掛牌，最早的是國家衛健委。2018年3月27日，新組建的國家衛生健康委員會正式掛牌，馬曉偉出任國家衛生健康委員會主任、黨組書記。



在國家衛健委掛牌之後，農業農村部、文化和旅遊部、自然資源部分別於2018年4月3日、2018年4月8日和2018年4月10日掛牌，2018年4月16日，生態環境部、退役軍人事務部和應急管理部同日掛牌。



領導成員方面，馬曉偉任國家衛生健康委員會主任、黨組書記，韓長賦任農業農村部黨組書記、部長，雒樹剛任文化和旅遊部黨組書記、部長，陸昊任自然資源部黨組書記、部長，李幹傑任生態環境部部長、黨組書記，孫紹騁任退役軍人事務部部長、黨組書記。



與上述6個部門不同，應急管理部實行的是“雙首長制”。



曾任公安部副部長的黃明任應急管理部黨組書記、副部長，曾任國家安全生產監督管理總局局長的王玉普任部長、黨組副書記。



根據改革方案，應急管理部是將國家安全生產監督管理總局的職責，國務院辦公廳的應急管理職責，公安部的消防管理職責，民政部的救災職責，國土資源部的地質災害防治，水利部的水旱災害防治，農業部的草原防火，國家林業局的森林防火相關職責，中國地震局的震災應急救援職責以及國家防汛抗旱總指揮部、國家減災委員會、國務院抗震救災指揮部、國家森林防火指揮部的職責進行了整合。



“這次應急管理部機構改革涉及到11個部門13項職責的整合，其中包括5個國家級的應急指揮協調機構，任務更重的是公安消防和武警森林20萬人的整合，可以說這次改革裡面應急管理部是涉及職能整合最多、情況最為複雜的部門。”今年1月22日，應急管理部首度舉行新聞發布會，應急管理部副部長孫華山這樣表示。



地方根據特色有“自選動作”



按照安排，省以下黨政機構改革要在2019年3月底前基本完成。