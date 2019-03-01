高速公路年底實現移動支付全覆蓋（網絡圖片） 中評社北京3月1日電／28日，國務院新聞辦公室召開新聞發布會，交通運輸部部長李小鵬透露，到今年年底，爭取全國聯網收費的高速公路人工收費車道移動支付全覆蓋。



李小鵬說，為方便群眾，交通運輸部在高速公路的人工收費車道推廣移動支付，到目前為止，全國29個聯網收費的省份中，已經有14個省份做到了人工收費車道移動支付全覆蓋。交通運輸部計劃2019年再督促15個省市完成這項工作。



在當天的新聞發布會上，李小鵬還透露了交通運輸部在自動駕駛方面開展的相關工作。李小鵬說，自動駕駛是交通運輸領域的一項前沿技術，交通運輸部對自動駕駛技術的研發、應用高度重視。2018年4月，交通運輸部和工信部、公安部聯合出台了智能網聯車道路測試管理規定的試行辦法，第一次從國家層面就規範自動駕駛道路測試做出了規定。去年7月份，交通運輸部還出台了自動駕駛封閉測試場地建設技術指南暫行辦法，對各地封閉場地測試的建設進行指導。目前，交通運輸部已經初步認定了3家封閉場地，一家在北京，一家在重慶，一家在西安。



在談到廣受關注的北京大興國際機場時，李小鵬說，大興機場四條跑道已經全部貫通，航站樓全面進入裝修和機電安裝的階段。目前機場已經從建設向為開航全面作準備轉變，下一步的目標是6月30日竣工，9月30日前投入運營。



（來源：科技日報）