海南“限塑”變“禁塑”，該用啥代替

中評社北京3月1日電／不可降解的塑料袋被稱為“20世紀人類最糟糕的發明”，除了給人們日常生活提供便利外，不可降解的一次性塑料製品被不加節制地大規模使用，導致白色污染肆虐，變成了社會一大公害。



近日，海南省新聞辦公室舉行新聞發布會，向社會公布並解讀《海南省全面禁止生產、銷售和使用一次性不可降解塑料製品實施方案》（以下簡稱《方案》），宣布海南自今年起分種類逐步推進全面禁塑。



將“限塑”升級為“禁塑”，海南此番行動可謂鉚足了勁。專家提醒，要“禁塑”，應總結以往實施“限塑”中存在的弊端，做好可替代產品的研發、生產和推廣。



實施十餘年 “限塑”升級為“禁塑”



談“禁塑”，現行的“限塑令”是繞不過去的話題。自2008年起，我國在全國範圍內實施了“限塑令”。



海南省生態環境廳土壤環境管理處副處長張靜表示，“限塑令”對大型商超有明顯效果。據統計，近年來大型商超塑料袋的使用量約降低三分之二，但對於農貿市場作用不大。“現階段，大型商場需要花錢購買一次性塑料袋，免費塑料袋在農貿市場、商鋪等場所依然隨處可見。加之在此期間，互聯網推動了線上消費，外賣、快遞等新業態迅猛發展，塑料包裝、塑料餐具等使用量急劇上升。”



這十年間，全國部分省市和一些地方都頒布過不同的限塑法規。在對各地限塑實效進行梳理後，記者發現，大部分地區限塑過程中均側重於大型商超塑料購物袋的管理，缺乏對電商領域和農貿市場的具體監督機制。



日前出台的《方案》中，針對“行業標準”與“渠道管理”上的欠缺，均提出了具體的解決措施：完善標準體系，同時建立全生物降解材料製品可追溯體系，強化市場監督執法閉環管理。



“現在關於全生物降解產品還沒有全國標準，其他省份也沒有相關標準，所以海南要創新，要做第一個真正意義上的全生物降解的地方標準。”海南省生態環境廳廳長鄧小剛表示。



加快替代產品的研發、生產和供應



“限塑”變“禁塑”，還須替代產品強力補位。



事實上，實施“禁塑令”，不是封殺所有塑料製品，而是禁止生產、銷售和使用不可降解的塑料袋、塑料餐具等。這就要求加快替代產品的研發、生產和供應，滿足市場需求。



為此，《方案》提出，海南將建立全生物降解塑料產業示範基地，組織制定產業發展規劃，引進先進企業與本地企業合作，形成島內一次性全生物降解塑料製品生產能力。



鑒於生物降解材料“綠色、環保、可再生”的特點，各國科學家都在努力研發新型的生物降解材料。



據了解，目前國內的生物降解材料最新研究成果主要有：仿木複合材料、智能海水可降解材料、藍水生物技術、仿蜘蛛絲高強高韌全降解生物質／高分子複合材料。國外的研究成果主要有：生物基呋喃分子制成的PET的替代品、“糖＋二氧化碳”可生物降解塑料、新型牛奶蛋白薄膜等。



“生物降解行業發展到今天，無論是在原材料方面，還是在終端產品方面，大部分的技術路線已經成熟，不過在規模化生產時仍存在一些需要解決的問題。”中國生物降解產業技術創新戰略聯盟秘書長路連峰介紹，目前生物降解產品的加工工藝、設備、模具需要進一步摸索改進，以符合生物降解材料特性。



除此之外，對生物降解原料的生產和改性中使用的一些專用添加劑或助劑，還需進一步開發。



加強社會宣傳 恰當使用生物降解材料



生物降解材料的使用雖然較之塑料更加環保，但是，歸根結底還是屬於工業化產品範疇，是否會帶來新的環保問題？



路連峰認為，不恰當的、過度使用和不合理的處理方式仍然會對環境造成一定的影響。



他提出，生產、開發生物降解材料要注意降解的條件性。聚乳酸（PLA）、聚丁二酸丁二醇酯（PBS）及其共聚酯（PBAT）等材料在工業堆肥條件下可以在180天變為二氧化碳和水，但在土壤、海水等環境中降解速度比較慢。因此在使用、推廣生物降解材料時，要加強社會宣傳，普及生物降解材料相關知識，避免群眾對“可降解”產生片面理解。



“另外，根據堆肥條件，對生物降解材料廢棄物單獨回收和集體堆肥處理，這樣才能保證生物降解材料實現最大程度的環保功效。”此次海南省發布的《方案》中就將完善生活垃圾回收利用體系作為獨立的工作任務，突出了回收環節的重要性。



生物降解材料大規模生產，其原料來源會占用當前的耕地資源。對此，路連峰建議，我國的玉米庫存量較高，在生產澱粉為原料的生物降解材料時，盡可能利用玉米既可以減少占用的耕地，還可以幫助國家解決儲備糧的周轉。



（來源：科技日報）