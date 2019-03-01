化解風險，以審慎監管築牢金融屏障

中評社北京3月1日電／信心來自基本面的底氣，更來自防風險的堅決。2018年以來，去杠杆穩扎穩打，宏觀杠杆率下降3個百分點，工業企業資產負債率到11月末下降0.4個百分點；壯實業穩步推進，超600萬線下小微經營者通過“多收多貸”獲得支持，中期借貸便利提供新增流動性1.76萬億元輸血實體經濟；外匯儲備餘額、人民幣兌美元匯率保持穩定，銀行業不良貸款率、地方政府債務餘額均在可控範圍……金融業的平穩發展、審慎監管，構成了中國經濟的堅實屏障，是我們積極應對“穩中有變、變中有憂”形勢至關重要的保障力量。



人民日報發表記者周人傑評論文章表示，經濟是肌體，金融是血脈，兩者共生共榮。當前，世界經濟依舊複雜多變，金融市場動蕩加劇，單邊主義逆全球化抬頭，各類不確定因素有可能誘發貨幣危機和經濟衰退。從內部條件看，微觀市場主體處於轉型升級、爬坡過坎的關鍵期，少數領域“資金空轉”和“脫實向虛”的風險仍在，金融系統及其與實體企業之間的良性循環，尚待改革攻堅。對此正如習近平總書記強調的，我們要“平衡好穩增長和防風險的關係，精准有效處置重點領域風險”。



文章指出，金融是現代經濟的核心。防範金融風險的先手，一方面要把好貨幣供給總閘門，把過高的杠杆率降下來，防範債務風險，另一方面又必須要提供充分、必要的流動性，保證實體經濟正常運行。要看到，1月份社會融資同比多增1.56萬億元，但“貼現”和“套利”只是個別企業的行為，總體上還是以流向實業為主，使得新增1000萬元以下小微企業貸款利率平均降至6.16%。這是典型的應對下行壓力的預調微調，也是逆周期宏觀調控的題中之義，是保持股市、匯市穩定，穩住市場預期的必要舉措，絕不意味著穩健貨幣政策發生了轉向。



“鞏固、增強、提升、暢通”，中央經濟工作會議的八字方針在金融領域已有作為並大有可為，下一步深化金融供給側結構性改革仍要找准服務重點，以服務實體經濟、服務人民生活為本。其中，鞏固的是全國一盤棋風險防控格局，整治市場秩序，清理“僵屍企業”，守住不發生系統性風險的底線。增強的是風險識別和精准調控能力，建立“雙支柱”調控框架，避免房地產市場大起大落。提升的是普惠金融、綠色金融創新能力，更好服務“三農”與環保，協同打好三大攻堅戰。暢通的是貨幣政策傳導機制，不搞大水漫灌，千方百計疏通民營企業的融資堵點。概而言之，金融改革與調控最根本的一條，就是要確保資金持續流向並服務實體經濟，為應對內外部挑戰創造良好條件，讓市場主體真正得到實惠，堅定發展信心。



文章最後說，中國經濟的信心從何而來？需要我們以辯證眼光觀察長期大勢，以斷腕決心全面深化改革，以創新驅動引領提質增效，以消費升級擴大內部需求，以開放合作搶抓戰略機遇，更要以憂患意識築牢金融服務實體經濟的一道道安全屏障。有人說，金融的魅力在於不確定性。緊緊遵循高質量發展的“根本要求”，堅持和完善黨對經濟工作的集中統一領導，使宏觀調控“左右手”相互呼應、科學配合，中國經濟就一定能無畏風險挑戰，贏得光明未來。

