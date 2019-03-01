從三個維度把握改革開放

中評社北京3月1日電／改革開放是黨和人民大踏步趕上時代的重要法寶，是堅持和發展中國特色社會主義的必由之路，是決定當代中國命運的關鍵一招，也是決定實現“兩個一百年”奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的關鍵一招。對於改革開放偉大進程，可以從歷史、政治、哲學三個維度來把握。



從歷史維度把握改革開放



人民日報發表中央黨校(國家行政學院)習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心韓慶祥執筆的文章表示，注重從歷史發展大勢把握改革開放，是習近平總書記關於改革開放重要論述的鮮明特征。



改革開放給人們提供了一條重要啟示：一個國家、一個民族要振興，就必須在歷史前進的邏輯中前進、在時代發展的潮流中發展。習近平指出：“江河之所以能衝開絕壁奪隘而出，是因其積聚了千里奔湧、萬壑歸流的洪荒偉力。”正是改革開放使中國人民在富起來、強起來的征程上邁出決定性步伐，讓中華民族實現從“趕上時代”到“引領時代”的偉大跨越。中國共產黨以其理論上的清醒堅定、始終走在時代前列的高度歷史自覺、順應人民期待的強烈使命擔當，引領人民繪就一幅波瀾壯闊、氣勢恢宏的歷史畫卷，譜寫了一曲感天動地、氣壯山河的奮鬥贊歌。



改革由問題倒逼而產生，又在不斷解決問題中深化。因此，改革開放要始終樹立問題意識，注重在不同歷史階段解決不同的時代問題。1978年，我國開啟改革開放偉大進程，主要是為了使中國人民富起來；隨著中國特色社會主義進入新時代，全面深化改革主要解決“強起來”的問題。新時代的全面深化改革不僅是為了應對挑戰，更是為了把握機遇；不僅是為了實現短期目標，更是圖之長遠；不僅是時代要求，更是歷史責任。



從政治維度把握改革開放



文章指出，在新時代將改革開放進行到底，必須堅守政治原則、堅持正確道路，牢牢把握改革開放的前進方向。



完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，是全面深化改革的總目標。這就決定了我們的改革是社會主義制度的自我完善和發展，不是推倒重來、另起爐灶；是推進國家治理現代化，不能全盤西化、犯顛覆性錯誤。正如習近平所強調的，改什麼、怎麼改必須以是否符合完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總目標為根本尺度，該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改。選准了方向，才不會迷茫；走對了道路，才能越走越寬廣。



堅持什麼樣的改革方向、遵循什麼樣的改革原則，決定著改革的性質和成敗。習近平同志強調，老百姓關心什麼、期盼什麼，改革就要抓住什麼、推進什麼，通過改革給人民群眾帶來更多獲得感。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央以前所未有的決心和力度推進全面深化改革，強調把改革方案的含金量充分展示出來，讓人民群眾有更多獲得感；改革既要往有利於增添發展新動力方向前進，也要往有利於維護社會公平正義方向前進。不忘改革開放初心，善於從人民的所想所盼中找到改革重點，善於從人民的實踐創造中汲取智慧，改革開放就能在人民堅定支持下固本浚源、澎湃向前。



從哲學維度把握改革開放



文章分析，習近平指出，必須堅持辯證唯物主義和歷史唯物主義世界觀和方法論，正確處理改革發展穩定關係。這就需要正確處理加強黨的領導和尊重人民首創精神、“摸著石頭過河”和頂層設計、問題導向和目標導向的關係，做到以下三點。



堅持加強黨的領導和尊重人民首創精神相結合。在改革開放進程中，必須始終堅持黨對一切工作的領導，不斷加強和改善黨的領導。同時要看到，改革開放是人民的要求和黨的主張的統一，改革開放每一方面經驗的創造和積累都來自億萬人民的實踐和智慧。堅持尊重人民首創精神，繼續鼓勵億萬人民大膽試驗、大膽突破，及時總結群眾創造的新鮮經驗，充分調動群眾推動改革的積極性主動性創造性，才能在新時代繼續把改革開放推向前進。



堅持“摸著石頭過河”和頂層設計相結合。改革開放是革故鼎新、披荊斬棘、不斷向未知領域推進的過程，具有一定程度上的不確定性。這就需要“摸著石頭過河”，大膽地試。同時應看到，歷史發展有其規律，改革開放實踐活動也具有確定性的一面。這就需要加強頂層設計，提高改革決策的科學性、增強改革措施的協調性。只有把握改革開放的未來趨勢、發展方向、客觀規律，不斷增強戰略思維、辯證思維、創新思維、法治思維、底線思維，才能在新起點上推動改革開放實現新突破。



堅持問題導向和目標導向相統一。在更高起點、更高層次、更高目標上推進新時代改革開放，必須堅持問題導向和目標導向相統一。目標導向是解決問題的理念和原則，只有堅持目標導向，問題才能真正得到解決；問題導向是實現目標的手段和方法，只有堅持問題導向，才能一步步實現願景和使命。只要始終堅持問題導向和目標導向相統一，以“千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風”的定力全面深化改革開放，一錘接著一錘敲、一茬接著一茬幹，就一定能在新時代創造中華民族新的更大奇跡。





