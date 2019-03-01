山東新規“更年期可申請調崗”　引爭議

中評社北京3月1日電／2月26日上午，山東省政府新聞辦召開新聞發布會，就日前發布的《山東省女職工勞動保護辦法》（以下簡稱《辦法》）進行解讀。



《辦法》第十六條規定，“女職工經醫療機構診斷為圍絕經期綜合征不能適應原安排的勞動，申請調整工作崗位的，用人單位應當安排其能夠適應的其他勞動”。



該規定在被贊“關愛女性健康”“做法人性化”的同時，也招致爭議。有網友認為，此舉將社會應該承擔的責任全部交給企業，會導致女性就業更加困難、在職場受歧視。



昨日，濟南市司法局12348公共法律服務熱線的工作人員表示，是否應允調崗申請，決定權在用人單位。若單位不同意調崗，可解除勞動合同或申請勞動仲裁。



有專家認為，從經濟學角度上來看，該政策會變相增加女性的就業難度，增加維權成本。行政學家亦指出，“更年期”判定有難度，會降低實際執行效力，建議政府出台相應配套措施，以降低企業成本。



提出患圍絕經期綜合征保護措施



昨天，新京報記者從相關部門獲得的一份發布會文字資料顯示，為保護女職工在勞動中的安全與健康，維護女職工合法權益，制定了《辦法》《辦法》共26條，經山東省政府第28次常務會議通過，2019年1月16日簽發公布，自2019年3月1日起施行。



1月31日，山東省人民政府官網全文發布了該《辦法》。文中就女職工勞動保護範圍、責任主體、細化勞動保護措施、強化防止性騷擾和衛生保健措施、損害女職工權益的權利救濟途徑等五個方面，作出規定。



記者注意到，該《辦法》在國家規定的孕期、生育期、哺乳期保護基礎上，增加了女性經期、待孕期、圍絕經期的保護措施。



針對經期女職工，《辦法》中規定用人單位應給予保護，包括不安排國家規定的經期禁忌從事的勞動；長久站立、行走勞動的，適當安排其工間休息；經醫療機構診斷證明痛經或者月經過多，申請休息的，按照國家有關病假的規定執行。



對於待孕女職工，《辦法》規定“待孕女職工提出申請，用人單位可以按照國家規定的孕期禁忌從事的勞動範圍給予保護”。



針對患圍絕經期綜合征（更年期綜合征）的女職工，《辦法》第十六條明確規定，女職工經醫療機構診斷為圍絕經期綜合征不能適應原安排的勞動，申請調整工作崗位的，用人單位應當安排其能夠適應的其他勞動。



特殊勞動保護引起爭議



山東省司法廳黨委委員、政治部主任劉淼在2月26日的發布會上公開表示，《辦法》的頒布實施，對更好保護女職工的平等就業、職業安全和生命健康，激發女職工參與經濟建設的積極性、主動性和創造性，促進勞動關係和諧，推動山東省經濟社會長期穩定發展具有重要作用。劉淼說，基於女職工的生理特點，給予其特殊的勞動保護，是保障女職工身體健康、保障下一代身心健康的需要，也是社會文明進步的體現。



《辦法》發布後，第十六條有關女職工患圍絕經期綜合征保護措施引發社會廣泛討論。“關愛女性健康，人性化！”部分網友對山東省出台的《辦法》表示“贊同”，他們認為處在更年期的女性，需要加倍的關心和照顧。



但也有一些網友對此政策提出質疑，認為此舉將社會應該承擔的責任全部交給企業，會導致女性就業更加困難、在職場更受歧視。



昨天，一名在山東工作的女性向記者表達了自己的看法，“這麼多的禁忌條件，仿佛在強調女性天生就是弱勢，感覺像打著保護女性的名號，限制女性發展，不是誠心誠意地尊重女性”。該受訪者表示，新的辦法落實後，女性在工作中似乎更處於相對弱勢的地位。“政策推行後，如果女性向單位申請調崗時碰壁，維權成本也是相當高的”。



■ 回應



單位不按規定調崗，女職工可申請勞動仲裁



女職工更年期可“申請調整工作崗位”，具體應該如何操作？哪些崗位可以申請調整？昨天上午，新京報記者就此事致電濟南市司法局12348公共法律服務熱線。一工作人員解釋稱，職工首先需要向所在單位提出調整崗位的申請，單位再進行調崗。若單位不按照規定調崗，“可以就該辦法，走法律程序，例如申請勞動仲裁等”。



“原則上，所有的崗位都可以進行變動”，工作人員表示，如果單位同意就調整，如果單位不同意，可以解除勞動合同或申請勞動仲裁。其還補充道，辦法剛剛推行，還在落實階段。