記者調查“寄血驗子”血樣藏入快遞寄送

中評社北京3月1日電／2月18日，深圳羅湖海關查獲28支人體血液樣本，涉嫌“寄血驗子”鑒定胎兒性別。海關相關負責人表示，此類攜帶人體血液樣品案件屢有發生。



新京報記者通過調查發現，中介提供的“寄血驗子”服務價位在3000元至4000元，需提供血樣、B超單和簽署驗血協議，並稱收到血樣後次日即可知道結果。有中介稱與香港的檢驗所有合作。記者致電中介所提及的香港檢驗所求證，對方稱不檢測中介過港帶來的血樣。



深圳衛健委相關工作人員表示，“寄血驗子”是違法行為，對於此類行為鼓勵舉報，一經查實，將相應進行罰款、吊銷執業證書、移送司法機關處理等處罰。



深圳海關已查獲多起“寄血驗子”



海關總署辦公廳官方微博2月25日發布消息，2月18日，深圳羅湖海關從一名出境男子攜帶物品中截獲28支人體血液樣品，這是該關2019年查繳的首批人體血樣。



海關相關負責人接受媒體採訪時稱，海關查到不少此類攜帶人體血液樣品案件，涉嫌“寄血驗子”。由於境內禁止進行非醫學需要的胎兒性別鑒定，近年來，一些中介機構做起了“另類生意”，在境內采集孕婦血液樣本後，攜帶或郵寄至香港進行胎兒性別等基因檢測。



新京報記者搜索發現，不僅2月18日查獲這起人體血液樣品，深圳海關每年都會查獲多起私帶血液樣品企圖過關的案件。據公開報道，僅在去年，深圳海關至少查獲3起私自攜帶孕婦血液樣本出境案件。



此前，新京報曾報道國內最大“寄血驗子”案。深圳“愛心爸爸”公司的網絡推廣員，在網上發布可以提供赴港進行胎兒性別鑒定等醫療信息，為公司招攬客戶。浙江永嘉警方調查發現，預計參與寄血驗子的孕婦超過5萬人次，涉案金額達2億元以上。浙江省永嘉縣人民法院將部分涉案人員以“非法行醫罪”判刑。



深圳衛健委：鼓勵舉報嚴厲處罰



新京報記者查閱發現，《國家衛生和計劃生育委員會等十四部門關於加強打擊防控采血鑒定胎兒性別行為的通知》明確規定，禁止采血用於非醫學需要的胎兒性別鑒定；禁止其他任何機構、人員采血用於胎兒性別鑒定；禁止私自攜帶、郵寄、運輸血樣出境，加大血樣出境檢查力度。其中，對海關監管的要求是，海關部門負責加強血樣出境監管。對人體血液和血液製品，應當嚴格驗核主管部門的批件及檢驗檢疫部門出具的《通關單》，並按規定辦理通關手續；加大對進出境旅客行李物品、郵件、快件以及運輸工具的監管力度，對所查獲的非法出境血樣依法處置。



新京報記者2月28日向深圳衛健委咨詢，衛健委服務熱線工作人員明確向新京報記者表示，“寄血驗子”系違法行為，為進一步打擊該類行為，已出台並修訂了《深圳市非醫學需要的胚胎、胎兒性別鑒定和選擇性別人工終止妊娠行為舉報獎勵辦法》。衛健委方面稱，鼓勵舉報“組織、從事、介紹采集孕婦血液進行非醫學需要胎兒性別鑒定行為的機構或個人”，進行該類行為者，將相應進行罰款、吊銷執業證書、移送司法機關處理等處罰。



■ 調查



中介稱與香港機構合作 港方否認



2月27日，新京報記者在網上隨機以“科學備孕”、“胎兒性別”在QQ上搜索，發現為數不少類似的QQ和QQ群，隨機添加後，多數有提供“寄血驗子”服務。記者調查發現，這些中介除了聯繫業務外，還教授如何偽裝血樣進行運送的方法。



中介稱三種抽血方法供選擇



一個名為“香港懷孕查男女”的QQ群，群中僅2人，群公告稱“加微信，專業的香港七周胎兒性別檢測機構，業績零失誤”，新京報記者根據微信號搜索，添加了一名為“香港DNA鑒定中心”的微信用戶。



新京報記者以孕婦身份向其咨詢是否能鑒定胎兒男女，該名工作人員表示可以，並稱有三種抽血方法供選擇，一是本人親自去香港抽血和化驗檢測；二是本人去深圳診所，其安排護士抽血，送達香港檢測；三是本人在當地的診所抽血，快遞給他們。本人需提供血樣，並簽署驗血協議。