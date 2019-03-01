油價“四連漲”多地汽油重回“7元時代”

中評社北京3月1日電／國內油價28日迎來“四連漲”，消費者出行成本不斷增加。本次調價後，雲南、四川等多地92號汽油重回“7元時代”。



國家發改委發布通知，自2月28日24時起，國內汽油價格每噸上調270元，柴油價格每噸上調260元。



據卓創資訊、隆眾資訊等機構測算，本次上調折合89號汽油漲0.20元／升，92號汽油漲0.21元／升，95號汽油漲0.22元／升；0號柴油漲0.22元／升。



2019年開年以來，國內油價共調整四次，均為上調。此次調價後，今年汽油累計漲幅670元／噸，柴油漲幅為645元／噸。



中新網記者統計發現，2019年以來，92號汽油累計漲0.53元／升。



私家車車主的出行成本將有所增加。以油箱容量50L的普通私家車計算，這次調價後，車主們加滿一箱油將多花10.5元左右。



而對滿載50噸的大型物流運輸車輛而言，平均每行駛一千公里，燃油費用增加88元左右。



中宇資訊統計的30個省市汽柴油升價顯示，調價前，92號汽油除海南升價“7”字打頭外，其餘省市升價徘徊在6.66－6.91元／升。此次成品油上調兌現後，雲南、四川、重慶、貴州、廣西等多地將重回“7元時代”。



下一次調價窗口將在3月14日24時開啟，有分析稱屆時或出現“五連漲”。



“目前，國際原油市場利好因素仍占上風，歐佩克減產進程較為順利，沙特表示減產有可能延續到下半年。加之委內瑞拉等地緣局勢不穩，都給市場帶來積極支撐。”隆眾資訊分析師李彥說，預計下一輪成品油調價上調的可能性較大。



（來源：中國新聞網）