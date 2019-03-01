城市電競酒店熱潮湧動

中評社北京3月1日電／從前台領了房卡、打開房門，丟下雙肩包與行李箱，19歲的張樺（化名）與同行的兩名小夥伴徑直奔向房間一側並排架設的3台曲面超大屏電腦。



沒來得及落座，3人不約而同摁下開機鍵，首先體驗了一下電腦運行速度。一聲“走起”，他們組隊進入到網絡遊戲的世界。



這是2月22日，發生在武漢市江漢路商圈一家電競酒店裡的一幕。



近年來，“電競酒店”紛紛在鄭州、武漢、西安等城市出現。2至5台高配置電腦、可容納多人休息的高低床，是客房“標配”。連日來，記者在武漢走訪了解到，這些電競酒店，大多布局在高校周邊或熱門商圈，主要客源系30歲以下的年輕男性。



在一些受訪“玩家”看來，不同於網吧，電競酒店更具“私密性”，同時，玩累了更方便休息。電競酒店正成為部分年輕人休閑、社交新場所。



新的“社交場所”



2月22日下午2點30分至4點，在上述這家電競酒店，記者初步統計顯示，一個半小時內，共有4撥兒客人前來辦理入住，均系30歲以下的年輕人，其中，只有1名女生。這些客人，均通過網絡平台提前預訂。



也有客人已經持續住了好幾天。在六樓一間5人間的客房內，3名男生、兩名女生正坐在電腦前，男生在集體打一款網絡遊戲，女生在看電影。幾名年輕人是多年的好朋友，平時在不同的省份工作。2月20日，他們相約一起來到這家電競酒店。



“實際上，是把這裡當作一個碰面的‘中轉站’，一起打了遊戲還交流了感情，也不用擔心誰的網速慢”，他們打算續住一天後，再回歸各自工作崗位。



3名男生均表示，以往約著打遊戲會選擇去網吧，但網吧“沒有電競酒店安靜、舒適、私密”，電競酒店“更適合愛打遊戲的小圈子聚會”。



在大三學生林奇看來，電競酒店是一個相對封閉的私密空間，“打遊戲時偶爾的喊叫不會影響到舍友，玩得再晚也不用擔心機械鍵盤的哢嗒聲太大或是台燈太亮。打完遊戲後有熱水洗澡，不像宿舍11點多就停了熱水。相較於在網吧，這裡不用擔心在玩得忘情的時候驚覺即將錯過宿舍的門禁時間。”



喬治電競酒店是一家連鎖酒店，短短一年間，已在武漢、潛江等多地布局。幾名合夥人都是85後，平時都愛打遊戲。2018年，在鄭州發現了電競酒店這一新業態後，他們回到湖北嘗試開起多家連鎖店。



“電競酒店更像是一個網吧與酒店跨界的衍生品，比傳統酒店的娛樂性更強，比網吧更舒適，是專為年輕人量身定制的休閑場所。”



這家酒店內，部分房間還設置了麻將桌。2月21日下午至晚上，10多名客人將該酒店7樓7個房間全部包下，有的一起打遊戲，有的一起打麻將。



該酒店統計，平時客源中，社會人士與學生群體約各占一半。每周五至周日，基本滿房。



據《長江日報》報道，在電競酒店中“打著遊戲過年”，成為部分年輕人新的過年方式。市民徐先生說，現在的年輕人平時雖然偶爾可以和朋友們打打遊戲，但大家都有工作纏身，也不容易長時間聚在一起。過年好不容易能有個相對長的假期，當然希望能夠盡量地放鬆，怎麼開心怎麼來。



體驗“異度空間”



與大部分玩家不同，林奇更喜歡獨自去電競酒店。