監管待完善　電子煙能“燃”多久？

中評社北京3月1日電／創業者爭相入局，用戶體驗評價不一，監管尚待完善



電子煙還能“燃”多久？



近年來，電子煙因被宣稱“有助於戒煙”和“比傳統香煙健康”而受到廣大煙民的青睞。



數據顯示，2017年全球電子煙市場規模達到120億美元，到2023年有望達到480億美元。



作為新的創業風口，電子煙發展前景如何？消費者反響怎樣？面臨著哪些問題？記者對此進行了採訪。



創業者爭搶的新風口



據了解，目前市面上的電子煙主要有兩種：霧化電子煙和加熱不燃燒電子煙。前者是通過霧化手段，將含有尼古丁等成分的煙油變成蒸汽讓用戶吸食；後者是將傳統卷煙再深度加工，通過加熱不燃燒的方式讓用戶吸食。兩者都號稱比傳統香煙危害更小，但與傳統香煙有一樣的煙霧、味道和感覺。



其實，電子煙並非最近才出現的新鮮事物。早在2003年，世界上首根電子煙就誕生於我國，由一位名叫韓力的中國藥劑師發明。但問世以後，電子煙在國內卻沒有持續“點燃”市場，而是一直處於不溫不火的發展狀態，但在其他國家發展相對迅速。



根據《2017年世界煙草發展報告》，2017年，美國、英國的電子煙消費額分別占到了全球電子煙消費市場的39%和15%，中國僅占3%左右。



不過，進入2018年，電子煙突然成了國內眾多創業者和投資人眼中的“香餑餑”。



據不完全統計，僅在2018年，國內就有6家電子煙公司獲得了資本青睞，融資總額達數億元。



中商產業研究院之前發布的數據顯示，2017年中國電子煙產量約為16億支，2018年有望突破22億支。目前，電子煙市場在國內已形成一條完整的產業鏈，中國生產的電子煙已經占據了世界90%的份額。



業內人士認為，眾多創業者選擇進入電子煙領域的一個重要原因，是看中了我國龐大的煙草消費市場和消費升級的大趨勢，電子煙未來發展空間十分廣闊。



消費者評價褒貶不一



電子煙為何會受到消費者的追捧？他們的使用體驗如何？



幾個月前，為了戒煙，家住北京石景山的趙馳花300元從網上購買了一款電子煙。



“商家送了兩個‘煙彈’，裡面裝著濃縮型煙油，一個是傳統烤煙味，一個是薄荷味，說煙油裡的尼古丁是從海鹽裡提取的，不含煙焦油。我比較喜歡薄荷味的，吸入後喉嚨會有一種清涼感，不會像傳統香煙那樣‘嗆嗓子’。”趙馳說。