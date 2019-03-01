故宮文創為什麼這樣潮

中評社北京3月1日電／故宮的雪、故宮的貓、故宮文創、故宮展覽，如今，故宮已不再僅僅是一座博物館，更是利用文化創意產品走進百姓生活的一個樣板。



作為一個擁有近600年歷史的文化符號，故宮擁有眾多皇宮建築群、文物古跡，成為中國傳統文化的典型象徵。近年來，在文創產業帶動下，故宮化身成為“網紅”。據介紹，到2018年12月，故宮文化創意產品研發超1.1萬件，文創產品收入在2017年達15億元。



人們願意買喜歡買



每年接待1700萬人次觀眾，每天面對著數萬觀眾，故宮這座世界著名的綜合博物館和世界文化遺產，如何讓收藏在禁宮的文物、陳列的遺產、書寫在古籍裡的文字活起來？



轉變源自2013年。當時，台北故宮推出一種創意紙膠帶，在網絡爆紅。這讓故宮博物院看到文創產品的龐大市場。



其實，這並非故宮首次關注文創市場。過去故宮也做文化產品，但都是將書畫、瓷器等進行簡單複制，很少有人買。2008年，故宮淘寶就已上線，因價格高昂、質量一般，消費者並不買賬。如何有針對性地研發出不同結構、不同層次、不同表達的文化創意產品？受到台北故宮啟發，故宮博物院開始了新嘗試。



讓文物藏品更好地融入人們日常生活中，發揮其文化價值，這是故宮追求的目標。由此，故宮開始舉辦故宮文化創意產品比賽，以此拓寬研發思路。2013年8月，故宮第一次面向公眾征集文化產品創意，舉辦以“把故宮文化帶回家”為主題的文創設計大賽。此後，“奉旨旅行”行李牌、“朕就是這樣漢子”折扇等各路萌系路線產品問世，使故宮變得年輕起來。



除了實體的文創產品，故宮在網絡上也打開“宮門”，故宮文化創意產品從“館舍天地”走向“大千世界”。



目前，故宮博物院擁有4家文創網絡經營主體：去年底正式運營的“故宮博物院文化創意館”，售賣創意生活用品的故宮博物院文創旗艦店，主打年輕化的故宮淘寶店，以及更趨於大眾化的故宮商城。4家經營主體面向社會不同人群，產品風格各有特色，實現差異化經營，共同塑造故宮文創的整體形象。



其中，故宮博物院文創旗艦店配合故宮博物院展覽，做主題性的文化挖掘，研發了千里江山系列、清明上河圖系列等產品，已積累193萬多粉絲；故宮淘寶產品萌趣而不失雅致，致力於以輕鬆時尚方式展現故宮文物、推廣故宮文化，推出故宮娃娃、折扇團扇、文具用品等產品，目前擁有400萬粉絲。



“故宮的藏品是一個取之不盡的寶藏，在這方面我們優勢非常明顯，能夠不斷挖掘，不斷進行創意，不斷創造一些人們喜歡的文化創意產品，這是我們的絕對優勢。”故宮博物院院長單霽翔說。



年輕人愛上故宮文化



如何讓沉睡在博物院裡的優秀傳統文化受到青年一代的喜歡和接納，這是單霽翔常常思考的問題之一。



隨著故宮文創產品熱銷，故宮文化也受到越來越多年輕人喜愛。最直觀的反映體現在參觀故宮的年輕人變多了：據故宮發布的統計數據，2018年故宮接待量突破1700萬人次，其中30歲以下觀眾占40%，年輕觀眾尤其是“80後”和“90後”，已成為參觀故宮博物院的“主力”。



要拉近故宮與年輕人的距離，就要研究年輕人樂於接受的傳播方式。如何讓歷史“平易近人”“生動有趣”，成為故宮“網紅”進階史上的重要話題。



2014年，故宮淘寶微信公眾號刊登了《雍正：感覺自己萌萌噠》一文。此文迅速成為故宮淘寶公眾號第一篇“10萬＋”爆文，雍正皇帝也借此成為當時的熱門“網紅”。同一年，故宮文創相繼推出“朝珠耳機”“奉旨旅行”腰牌卡、“朕就是這樣的漢子”折扇等一系列產品。“朝珠耳機”還獲得“2014年中國最具人氣的十大文創產品”第一名。



創意滿滿的文化產品，與年輕人的“腦洞”碰撞到一起，便能持續挖掘故宮“礦藏”，傳播效果更加強大。北京故宮的文創之路雖然時間不長，卻迅速走出了一條自己的路子，故宮也成為融歷史與現代、文化與科技、傳統與創新為一體的知識產權。