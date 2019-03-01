如何看待90後頻繁的跳槽？

中評社北京3月1日電／造成外界認定“90後愛跳槽”的原因有很多，其實每一代人有每一代人的壓力，也有每一代人的解決辦法。管理者要思考的是——



愛跳槽的90後，需要什麼樣的激勵模式



過完年回到北京，從東北漂到北京的90後杜偉，正在尋找下一份工作。他的上一份工作，是健身房的“會籍顧問”，“說是顧問，其實就是個推銷員，早上八點上班，晚上十點下班，周休一天，保險要自己上，底薪就是最低工資，剩下的全靠賣卡提成。”杜偉之前所在的健身房，不論是“會籍顧問”還是“健身教練”，大多是外地來京的90後，員工流動性很大，“你能幹到一兩年就成元老了。”



“從某種意義上說，也不能否認90後的擇業觀，認為他們就是頽廢不努力，他們有不一樣的需求。”從事企業人力資源管理工作多年的馮先生說，這使得企業必須考慮90後需要的激勵模式。“有時候，比起漲工資，食堂多幾款麻辣燙、健身室多幾台新機器、可以用公司協議價訂度假酒店，這些東西的吸引力對90後員工更大。”



“你是不是和領導吵架了？”



過年前剛剛辭職的90後韓伯平，春節回老家時受盡了白眼，“老家的人都批評我說，你都換了多少個工作了，你們90後就是不踏實，心浮氣躁，好高騖遠。剛開始我特別生氣，還解釋，後來也不解釋了，悶著頭聽。”韓伯平覺得，在老家縣城，人們眼中的好工作，不外乎就是機關和事業單位，甚至“在鄉鎮當個聘用制的臨時工”，都是“有社會地位的”。相比之下，他在北京的打拼和換工作，老家人並不理解。



換工作的原因，是因為韓伯平所在的公司業務發生變化，他所在的業務線不再追加更多投資。“既然公司要我走人，就拿補償好聚好散。”這在韓伯平看來是再正常不過的事情，在老家人眼裡卻有些不可思議，“他們都問，你是不是和領導吵架了？”



儘管以韓伯平現在的工作業績，找到下一家公司並不太難，但他也發現了危機，換了幾家公司，有一個共同點，那就是公司裡幾乎沒有超過35歲以上的老員工。“35歲就像一個檻，就像一個開口向下的二次函數的最大值，超過這個歲數，公司就認定你要的工資高，家庭負擔多，比不上年輕人肯加班，能‘996’。”韓伯平希望通過跳槽，不斷突破升職瓶頸來提升職位，在35歲前升到管理層。



但是，這樣的理想，在同為90後的唐斌看來，很難如願以償。唐斌在一家互聯網公司工作，“老員工總是吐槽我們，早來幾年，還能有股權、期權，現在就剩工資了。”唐斌發現，公司的80後員工，大多有股份，要麼是元老，要麼是從別家公司挖過來的“大牛”，後來的基層員工也多有象徵性的股票，但到了他這一撥，只剩下“加班和工資”，“行業大格局已經基本定了，留給我們後來者的沒有肉，只剩下湯。”



這樣的心態讓唐斌覺得，到哪兒幹都是打工，他跳槽，甚至不在意工資本身的增減，而更關注和管理者“對付不對付”。



“多這幾千元，買得起房嗎？”



在一家教育培訓機構當分校區負責人的80後周先生，最近遇到了這樣的問題，兩個剛招進來的90後部下，一周之內都辭職了。事後周先生找其他同事了解，得知其中原因，“一個覺得我不尊重他，不重用他，另一個覺得我上次批評他，讓他下不來台。”這讓周先生大為不解，“覺得我有哪點不尊重，覺得我批評得不對，可以來溝通，而不是甩手走人啊。”



但是，真正讓周先生心裡不舒服的，是他眼中這兩個“不合格員工”，很快就找到了下家公司，而且職位還晉升了。